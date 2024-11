A- A+

natal Natal do Recife: veja primeiras decorações para abertura da programação, no domingo (1°) Ao todo, a capital ganhará mais de 384 mil metros de mangueiras, cordões de LED e strobos, com aproximadamente cinco milhões de luzes de LED

Ainda em construção, a decoração de Natal já pode ser vista em alguns pontos do Recife enquanto a cidade se prepara para abrir a programação natalina para o próximo domingo (1°). Ao todo, a capital ganhará mais de 384 mil metros de mangueiras, cordões de LED e strobos, com aproximadamente cinco milhões de luzes de LED.

No momento, a decoração já pode ser vista iluminando as ruas. Na área central, já foram distribuídos ornamentos na avenida Rio Branco e Rua Bom Jesus, no Bairro do Recife, Rua da Aurora, na Boa Vista, e Avenida Agamenon Magalhães. Já na Zona Sul, é possível ver pontos decorados na Avenida Boa Viagem e no parque Dona Lindu. Já na Zona Norte, os parques da Tamarineira e Graças também estão preparados para o Natal.

Na Agamenon Magalhães, a grande árvore de Natal, que já virou tradição em meio à avenida mais movimentada da cidade, ficará nas imediações do Hospital da Restauração, no canteiro central, sobre o canal, mesmo local do ano passado. A estrutura terá 45 metros de altura, com mais de 37 mil metros de cordões e mangueiras de LED, além de mais de duas mil lâmpadas strobos e refletores. Segundo a prefeitura, a árvore subirá com hastes douradas e faces cobertas por adornos e arabescos contornados por muitas luzes.

Ao longo da avenida, das imediações da Caixa Econômica até o Hospital Português, estão sendo distribuídos elementos arqueados e com feixes luminosos, que são refletidos nas águas. Também são montadas árvores natalinas, dispostas no centro do canal, emolduradas por pendentes em formato de bolas douradas.

Decoração de Natal na Agamenon Magalhães. - Foto: Decoração de Natal na Agamenon Magalhães

Na Avenida Boa Viagem, a decoração tomará conta do Segundo Jardim, com elementos de chão, cordões e arcos luminosos, estrelas, bolas e pendentes. Também há grandes estruturas vazadas, como anjos e bolas de diferentes cores.

Na Rio Branco, a decoração contará com vila cenográfica, com fachadas coloridas pelo verde e vermelho natalinos, cobertas por cordões luminosos. A via ganhará ainda túnel luminoso com desenhos em formato de arabescos, além de presépio. A grande árvore de Natal ficará no final da rua, perto do Marco Zero. O ponto também receberá visitantes com pórtico, na esquina com a Avenida Cais do Apolo, em formato de bola de Natal, para convidar o Recife a embarcar na festa e nos seus símbolos.

Para as crianças, o Papai Noel terá presença garantida na Rio Branco, para receber os pequenos recifenses para fotos e votos. Para isso, foi montada uma estrutura especial em parceria com a Coca-Cola, aos pés de um ponto luminoso no formato do "Bom Velhino".

Haverá árvores natalinas com cerca de 15 metros de altura na Rio Branco, no Segundo Jardim, na Rua da Aurora, nos parques da Tamarineira, Dona Lindu e das Graças. Este último vai ganhar ainda decoração completa, com elementos de chão interativos, além de túnel iluminado e presépio.

De acordo com a prefeitura, levando em consideração todos os pontos da decoração, serão espalhados pela cidade mais de 1.500 elementos e estruturas, entre pendentes, elementos de postes e interativos, decorativos e cenográficos, para acender no Recife.

Programação

A programação do ciclo natalino do Recife começa a ser celebrada neste domingo (1⁰). A abertura da festa, acontece todo o mês de dezembro, será no Parque Dona Lindu, com o encontro das notoriedades musicais da Orquestra Sinfônica do Recife e de Antonio Nóbrega.

O concerto gratuito e aberto ao público começa às 18h, com regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr. e participação especial do bandolinista Marco César, que executará o “Primeiro movimento do Concerto ré menor”, de Bach, originalmente composta para violinos, mas que ganhou arranjos para bandolins para a ocasião.

Serão executadas ainda outras 13 peças: Abertura: “Suíte Nordestina” (Maestro Duda), “Ponteio Acutilado” (Antonio Nóbrega), “Tirando a Casaca” (Antonio Nóbrega), “Clovinho no Frevo” (Clóvis Pereira), “Triunfando” (Marcos Cézar-João Lira), “Minha Voz Não Silencia” (Antonio Nóbrega-Wilson Freire), “Serenata Suburbana” (Capiba), “Mateus Embaixador” (Antonio Nóbrega), “Chegança” (Antonio Nóbrega-Wilson Freire), “Trenzinho Caipira” (Villa Lobos), em versão cantada e cirandeira; “Carrossel do Destino” (Antonio Nóbrega-Bráulio Tavares) e “Despedida” (Antonio Nóbrega).

“Trata-se de um concerto muito especial. Será a abertura do ciclo natalino da cidade. E não poderíamos receber convidado mais importante e representativo. Nóbrega é um artista fenomenal, genial mesmo. A maior parte das peças são de sua autoria ou são arranjos dele e de Nilson Lopes, um dos maiores arranjadores do Brasil. Será uma noite inesquecível”, celebrou Lanfranco.

“São duas alegrias: me apresentar em minha cidade e tocar com a Orquestra Sinfônica do Recife, com quem já toquei algumas vezes no início da carreira. Apresentar-me com essa orquestra no ambiente público é algo muito especial”, completou Nóbrega.

Antonio Nóbrega e Orquestra Sinfônica do Recife abrem Ciclo Natalino do Recife, neste domingo (1º). - Foto: Íris Zanetti

Do concerto em diante, o Recife seguirá celebrando o ciclo natalino todos os fins de semana, com programação em seis locais da cidade: nos parques da Tamarineira, Graças e Dona Lindu, além do Segundo Jardim, em Boa Viagem, da Avenida Rio Branco e da Rua da Aurora. Entre as atrações que convidarão o público à celebração e à comoção, somente os mais autênticos folguedos relacionados ao ciclo e atrações pernambucanas, como autos de Natal, bandinhas natalinas, bois, cavalos-marinhos, cirandas, corais, grupos de dança, pastoris e reisados.

Na Rio Branco, maior polo e palco do ciclo, a festa estará garantida de sexta a domingo, entre os dias 6 e 8, 13 e 15, 20 e 22, 27 e 29. Nos parques, a programação será oferecida aos domingos, nos dias 8, 15, 22 e 29.



