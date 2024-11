A- A+

NATAL 2024 Antonio Nóbrega e Orquestra Sinfônica do Recife abrem programação natalina da cidade Marcado para domingo, 1º de dezembro, espetáculo gratuito acontece no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem

Será no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, que oficialmente estará aberta a programação do Ciclo Natalino do Recife, no próximo domingo (1º).



No palco, o multiartista pernambucano Antonio Nóbrega, 72, ao lado da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), que terá a regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr., comandam a noite em concerto marcado para as 19h.

“São duas alegrias: me apresentar em minha cidade e tocar com a Orquestra Sinfônica do Recife, com quem já toquei algumas vezes no início da minha carreira. Apresentar-me com essa orquestra no ambiente público é algo muito especial”, ressaltou Nóbrega.

Repertório

Brincante da cultura brasileira, Nóbrega apresenta no espetáculo repertório que passa por suas obras e parcerias, entre elas, composições criadas junto a Wilson Freire e Bráulio Tavares.



Clássicos de autoria de Capiba ("Serenata Suburbana") e de Villa-Lobos ("Trenzinho Caipira"), em versão cantada e cirandeira, também integram a programação no palco.

" 'Serenata Suburbana' é uma música que eu não canto há muito tempo, mas senti vontade de cantá-la. É algo nostálgico, que toca fundo nas pessoas. Acho que vai ficar bonito no ambiente do Parque Dona Lindu”, comentou Nóbrega.

E o bandolinista Marcos Cézar se junta a Nóbrega para interpretação do “Primeiro Movimento do Concerto Ré Menor”, de Bach, originalmente composto para violinos, mas adaptado para bandolins nesta apresentação.

Homenagem

Entre os tantos ápices do espetáculo da OSR e de Antonio Nóbrega para abertura do Ciclo Natalino do Recife - promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura da cidade - está a composição "Clovinho no Frevo" - obra do maestro Clóvis Pereira (1932-2024), em homenagem ao filho Clóvis Pereira Filho, que estará no palco.

Em tom de saudade, a apresentação traz à tona o legado do maestro - nascido em Caruaru, no Agreste pernambucano.



De sua trajetória, vale destacar os idos tempos de regência na Orquestra Armorial na década de 1970 e a "Grande Missa Nordestina", composição que evidenciava a força criativa do movimento idealizado por Ariano Suassuna, cuja influência para artistas e intelectuais, se fez perene.

Veja repertório do espetáculo de domingo no Dona Lindu:

Abertura: Suíte Nordestina (Maestro Duda)

Ponteio acutilado (Antonio Nóbrega)

Tirando a Casaca (Antonio Nóbrega)

Clovinho no frevo (Clóvis Pereira)

Primeiro movimento do Concerto ré menor de Bach - por bandolins por Antonio Nóbrega e Marcos Cézar

Triunfando (Marcos Cézar-João Lira)

Minha voz não silencia (Antonio Nóbrega-Wilson Freire)

Serenata Suburbana (Capiba)

Mateus embaixador (Antonio Nóbrega)

Chegança (Antonio Nóbrega-Wilson Freire)

Trenzinho caipira (Villa Lobos), em versão cantada e cirandeira

Carrossel do destino (Antonio Nóbrega-Bráulio Tavares)

Despedida (Antonio Nóbrega)

Serviço

Abertura do Natal do Recife, com Antonio Nóbrega e Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Domingo (1º), às 19h

Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem

Acesso gratuito

