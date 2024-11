A- A+

TURISMO Recife é o destino nacional mais procurado para Natal e Ano-Novo, mostra pesquisa de agência Levantamento compila informações de pesquisa por passagens aéreas no site e no aplicativo da empresa

O Recife é o destino nacional mais buscado por brasileiros para as comemorações de Natal e Ano-Novo este ano, segundo estudo da agência de viagens Decolar.

O levantamento, compartilhado com o CNN Viagem & Gastronomia, compila informações de pesquisa por passagens aéreas no site e no aplicativo da empresa com relação a viagens nacionais e internacionais.

A capital pernambucana aparece à frente de Fortaleza, no Ceará, no top 10 de destinos mais procurados para o Natal, e de Salvador, na Bahia, e novamente de Fortaleza, no ranking de destinos mais procurados no Ano-Novo.



No ranking internacional, a liderança é de Buenos Aires, na Argentina, nas duas datas [confira os rankings completos no final do texto].

Ainda segundo a Decolar, as buscas por passagens aéreas cresceram 38% para o Natal e 32% para o Ano-Novo, no comparativo com os mesmos períodos do ano passado.

No Natal, a pesquisa considera as buscas entre 19 e 25 de dezembro e para o Ano-Novo, de 26 de dezembro a 1º de janeiro.

Confira os rankings:

Destinos nacionais mais buscados por brasileiros para o Natal

1º) Recife (PE)

2º) Porto Alegre (RS)

3º) Fortaleza (CE)

4º) Rio de Janeiro (RJ)

5º) Brasília (DF)

6º) Belo Horizonte (MG)

7º) Belém (PA)

8º) Florianópolis (SC)

9º) Curitiba (PR)

10º) Maceió (AL)

Destinos internacionais mais buscados por brasileiros para o Natal

1º) Buenos Aires (Argentina)

2º) Roma (Itália)

3º) Londres (Inglaterra)

4º) Montevidéu (Uruguai)

5º) Lima (Peru)

6º) Milão (Itália)

7º) Cusco (Peru)

8º) Cartagena (Colômbia)

9º) Frankfurt (Alemanha)

10º) Aruba

Destinos nacionais mais buscados por brasileiros para o Ano-Novo

1º) Recife (PE)

2º) Salvador (BA)

3º) Rio de Janeiro (RJ)

4º) Fortaleza (CE)

5º) Porto Alegre (RS)

6º) Florianópolis (SC)

7º) Belém (PA)

8º) Porto Seguro (BA)

9º) Maceió (AL)

10º) Natal (RN)

Destinos internacionais mais buscados por brasileiros para o Ano-Novo

1º) Buenos Aires (Argentina)

2º) Roma (Itália)

3º) Montevidéu (Uruguai)

4º) Mendoza (Argentina)

5º) Milão (Itália)

6º) Punta Cana (República Dominicana)

7º) Amsterdã (Holanda)

8º) Cusco (Peru)

9º) Aruba

10º) Bruxelas (Bélgica)

