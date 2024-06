A- A+

LUTO Morre, aos 92 anos, o maestro Clóvis Pereira, um dos principais nomes do Movimento Armorial O músico pernambucano compôs frevos, caboclinhos e maracatus, além de obras para coro e orquestra e de peças para orquestra sinfônica

Morreu nesta terça-feira (4), aos 92 anos, o maestro Clóvis Pereira, compositor, arranjador, pianista e regente pernambucano. Natural de Caruaru, o artista foi autor de frevos, caboclinhos e maracatus, além de obras para coro e orquestra e de peças para orquestra sinfônica, participando ativamente da criação do Movimento Armorial.

De acordo com a família, Clóvis morreu de causas naturais e “descansou tranquilamente”, por volta das 6h40, no Hospital Real Português, na área central do Recife. Em fevereiro, o maestro havia perdido a esposa, Risomar Pereira, sua companheira de vida ao longo de quase 70 anos de casamento.

Nascido em 14 de maio de 1932, Clóvis herdou o gosto pela música do pai, Luiz Gonzaga Pereira dos Santos, que era clarinetista da Banda Musical Nova Enterpe. Seus estudos de piano começaram em 1950, quando veio morar no Recife, ingressando no Conservatório Pernambucano de Música.



Entre as composições de Clóvis, estão “Terno de pífanos” (1954), “Lamento e dança brasileira” (1957), “Clovinho no frevo” (1970), “Três peças nordestinas” (1971) e “Velame para quinteto de cordas” (1993).



Veja também

FREVÁLIA Romero Ferro arremata "Frevália" com Lia de Itamaracá e Fafá de Belém entre as participações