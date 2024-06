A- A+

Famosos Morre jovem que impressionou jurados e se tornou celebridade ao cantar "Ave Maria" na TV britânica Emma Jones, que foi estrela do Britain's Got Talent, lutava contra câncer que começou nos ovários e se espalhou por outros órgãos

A ex-semifinalista do programa Britain's Got Talent Emma Jones morreu tragicamente aos 32 anos após uma batalha contra o câncer Em 2015, a cantora surpreendeu os jurados com sua interpretação perfeita do clássico da ópera "Ave Maria", quando tinha apenas 23 anos de idade.

Emma morreu em fevereiro deste ano, e a notícia foi dada em sua página no Facebook, em uma nota que dizia: "Lamento ter que lhe dizer que Emma Jones morreu. Ela morreu no Dia dos Namorados após ser diagnosticada com câncer de múltiplos órgãos.O médico acha que começou como câncer de ovário e se espalhou para outros órgãos."

Ex-parceiro de Emma, John Hastings, disse ao jornal "News and Star" que sentiria falta de sua "personalidade, sorriso e voz linda". “Como pessoa, ela era adorável, todos queriam estar com ela”, ele relembrou.

John também contou como Emma se tornou uma celebridade local após sua aparição na TV e em uma noite na qual todos queriam uma selfie com ela — até mesmo o grupo musical Collabro quando se conheceram no festival de Natal de Carlisle em 2015.

Durante o funeral de Emma na Igreja de Cristo de Allonby, John prestou seu tributo: 'Como todo mundo em Cumbria, fiquei orgulhoso e emocionado com suas façanhas no Britain's Got Talent, quando ela superou os nervos para impressionar os juízes e espectadores - os aplausos a fizeram chorar, mas eu sabia que eram boas lágrimas. É uma pena que nunca mais a veremos, mas ainda temos suas apresentações online para valorizar e lembrar dela com carinho."





Durante a audição de Emma, a estrela hesitou enquanto a música de fundo tocava no teatro lotado antes de cantar, para grande choque do público. O exigente técnico Simon Cowell abriu um grande sorriso enquanto assistia à apresentação, levantando-se ao lado de Alesha Dixon, David Walliams e Amanda Holden para aplaudi-la de pé.

Emma olhou incrédula enquanto observava o público do teatro aplaudir e aplaudi-la por seguir sua performance empolgante.

'Você deveria estar confiante, Emma, você tem uma voz fantástica', afirmou David. 'Muito poucos de nós conseguiríamos cantar assim e você deveria cantar como um vencedor, porque é isso que você é.'

No que Simon se desmanchou: "Eu realmente gosto de você. Na verdade, vou mudar isso. Eu amo você."

Depois de ser enviada por unanimidade para a rodada seguinte, Emma exultante abraçou os co-apresentadores Ant e Dec ao admitir: "Eu nunca esperei esse tipo de reação."

