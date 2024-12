Cinema da Fundação divulga programação da 27ª Mostra Expectativa/Retrospectiva

A- A+

O Cinema da Fundação Joaquim Nabuco realiza a 27ª Mostra Expectativa/Retrospectiva, desta quinta-feira (5) até 19 de dezembro. A já tradicional programação de fim de ano bate o seu próprio recorde, ao exibir 67 filmes.

As três salas do cinema no Recife (Derby, Museu e Porto) recebem 137 sessões de cinema. São 52 longas-metragens (sendo 25 inéditos no Recife e 27 reprises), 5 curtas-metragens e 10 videoclipes.

Entre os títulos que compõem a “Retrospectiva 2024”, estão os aclamados “Ainda Estou Aqui”, “A Substância”, “O Aprendiz”, “Zona de Interesse” e “Anatomia de uma Queda”. Já nas apostas para 2025 estão “Misericórdia”, “Quando a Luz Arrebenta” e “Sol de Inverno”, entre outros.

Trabalhos de cineastas pernambucanos serão exibidos pela primeira vez no Recife durante a mostra. São eles: “Lispectorante”, “Ainda Não é Amanhã”, “Rua da Aurora, Refúgio de Todos os Sonhos”, “O Palhaço de Cara Limpa” e “Água Capital”.

Em parceria com a Diamond Filmes, a mostra terá uma sessão gratuita no dia 19, às 20h30, encerrando sua programação. Segundo os organizadores, a Sessão Surpresa vai exibir “em primeiríssima mão e com exclusividade no Cinema da Fundação um dos filmes mais esperados filmes do início de 2025”.



Confira a programação completa:

