Karim Aïnouz Filme de Karim Aïnouz com Alicia Vikander e Jude Law estreia direto no streaming no Brasil Longa integrou a competição do Festival de Cannes de 2023.

Estreia de Karim Aïnouz no cinema internacional, "Firebrand" chegou ao Brasil sem passar pelos cinemas. O longa acaba de ficar disponível para streaming no país, com o título nacional de "O jogo da rainha".

Estrelado por Alicia Vikander e Jude Law, o longa fez sua estreia na competição no Festival de Cannes do ano passado. Ainda em 2023, foi exibido no Festival do Rio.

A trama retrata a história de Catarina Parr, rainha da Inglaterra no século XVI, a sexta e última esposa do rei Henrique VIII.



"Não tenho o menor interesse em monarquias, mas sempre tive vontade de fazer um filme bem inglês, no meio da bruma, uma coisa meio “O morro dos ventos uivantes” ", contou Aïnouz em entrevista ao GLOBO pouco antes da estreia do longa em Cannes.

"Vi que era incrível poder fazer um filme sobre a história da Inglaterra e ter uma experiência em que pudesse continuar falando com a minha voz, mas sobre uma outra realidade. O cinema para mim é o privilégio de poder jogar luz em personagens, comunidades e lugares que são colocados de lado. Achava muito doido como nunca tinham feito um filme sobre esta pessoa. Temos tantos filmes sobre Ana Bolena, que foi decapitada, mas nenhum sobre a pessoa que sobreviveu ao tirano."

"O jogo da rainha" está disponível no Amazon Prime Video.

