CINEMA ''Motel Destino'', de Karim Aïnouz, será o filme de abertura do Festival de Gramado Longa com Iago Xavier, Fabio Assunção e Nataly Rocha foi exibido em competição no Festival de Cannes

Após passar pelo Festival de Cannes, onde disputou a Palma de Ouro, "Motel Destino", novo filme do diretor cearense Karim Aïnouz, já tem data para primeira exibição no Brasil. O longa foi escolhido para abrir o Festival de Gramado, com sessão de gala no dia 9 de agosto.

Estrelado por Iago Xavier, Fabio Assunção e Nataly Rocha, o longa conta a história de um homem que se esconde num motel do litoral cearense e acaba se envolvendo com a mulher que é casada com o dono do local, num thriller repleto de ''tensão e tesão'', descreve o diretor.

Em sua 52ª edição, o Festival de Gramado acontece na região serrana do Rio Grande do Sul, estado fortemente afetado pelas chuvas no primeiro semestre. O evento acontece até o dia 17 de agosto.

"Motel Destino" chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de agosto.

