Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 28 de novembro a 04 de dezembro; confira

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para as estreias de "Moana 2", sequência da animação da Disney, e de "Cabrini", filme inspirado em uma história real, além de "A Contadora de Filmes", adaptação do romance homônimo de Hernán Rivera Letelier. Confira a seguir os filmes em cartaz de 28 de novembro a 04 de dezembro:



ESTREIA



"Moana 2"

Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu.

Direção: David Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller







"Cabrini"

A extraordinária jornada de Francesca Cabrini (Cristiana Dell'Anna), uma imigrante italiana que chega a Nova York em 1889. Enfrentando um cenário de doenças, crimes e crianças abandonadas, Cabrini não se deixa abater. Determinada a mudar a realidade dos mais vulneráveis, ela ousa desafiar o prefeito hostil em busca de moradia e assistência médica. Com seu inglês precário e saúde fragilizada, Cabrini utiliza sua mente empreendedora para construir um império de esperança e solidariedade. Acompanhe a ascensão dessa mulher audaciosa, que, enfrentando o sexismo e a aversão anti-italiana da época, se torna uma das grandes empreendedoras do século XIX, transformando vidas e deixando um legado de compaixão em meio à adversidade.

Direção: Alejandro Monteverde







"A Contadora de Filmes"

Conta a história de María Margarita, uma menina que encanta os moradores de uma pequena cidade no deserto do Atacama, no Chile, com seu talento para contar histórias. Caçula de quatro irmãos, o momento mais esperado por sua família é a ida ao cinema aos domingos. Mas quando seu pai sofre um acidente e a renda familiar diminui, apenas um filho pode continuar a frequentar o cinema. María, escolhida para assistir e narrar os filmes, revela um dom extraordinário, transformando sua vida e a de todos ao seu redor com sua sua maneira de contar histórias.

Direção: Lone Scherfig







"Jardim dos Girassóis"

Acompanha o casal Roberto (Rodrigo Lombardi) e Carol (Fernanda Vasconcellos), que vivem uma vida regada a muito amor junto dos filhos. Porém, um acontecimento inesperado vai abalar as estruturas da família.

Direção: Marcelo Antunez







"Nas Ondas de Dorival Caymmi"

O filme revela a criação das obras musicais do poeta Dorival Caymmi, com depoimentos de pesquisadores, jornalistas e amigos que conviveram com ele e puderam desfrutar da sabedoria e do talento do artista.

Diretor: Locca Faria







"O Clube das Mulheres de Negócios"

O filme retrata a crise do patriarcado, ambientado em um mundo imaginário onde os estereótipos de gênero estão invertidos, ou seja, as mulheres ocupam as posições de poder enquanto os homens são criados para serem socialmente submissos. Questões emergentes também são abordadas, não apenas do machismo, mas o racismo, do classismo e da corrupção, enraizados na cultura patriarcal do Brasil e do mundo.

Direção: Anna Muylaert







"Salão de Baile: This is Ballroom"

Nas margens da Baía de Guanabara, uma comunidade de jovens LGBTQIAPN+ resgata e vivencia a cultura ballroom. Rio is burning!

Direção: Juru e Vitã







EM CARTAZ



"Retrato de um Certo Oriente"

"Retrato de um Certo Oriente" é um filme sobre memória, paixão e preconceito que acompanha a saga de imigrantes libaneses na floresta amazônica brasileira. No Líbano de 1949, dois irmãos católicos, Emilie (Wafa'a Celine Halawi) e Emir (Zakaria Kaakour), embarcam para o Brasil fugindo da guerra. Durante a viagem, Emilie se apaixona pelo comerciante muçulmano Omar (Charbel Kamel). Emir sofre de um ciúme incontrolável e usa suas diferenças religiosas para separá-los.

Direção: Marcelo Gomes







"Wicked"

Na Terra de Oz, uma jovem chamada Elphaba (Cynthia Erivo) forma uma improvável amizade com uma estudante popular chamada Glinda (Ariana Grande). Após um encontro com o Mágico de Oz (Jeff Goldblum), o relacionamento delas logo chega a uma encruzilhada.

Direção: Jon M. Chu







"Herege"

Duas jovens missionárias tentam converter um homem, mas a situação se revela muito mais perigosa do que elas poderiam imaginar.

Diretores: Scott Beck e Bryan Woods







"A Herança"

A história narra os acontecimentos advindos do retorno ao Brasil de um jovem, vivido por Diego Montez, que acaba de perder sua mãe e descobre ser o único herdeiro de uma casa que pertencia a uma avó que não conheceu. Nesta casa, o namorado do jovem, interpretado pelo ator francês Yohan Levy, desconfia que algo maligno se esconde debaixo da fachada de uma vida tranquila no campo.

Direção: João Cândido Zacharias







"Agreste"

Uma história de amor no sertão brasileiro. Etevaldo é um trabalhador rural solitário e reservado, recém-chegado ao vilarejo. Encontra Maria, jovem de espírito livre, porém prometida em casamento a um senhor da vizinhança. Ambos se apaixonam e fogem. São acolhidos por Valda, uma senhora profundamente religiosa, que vê Maria como uma filha. Quando um suposto sequestro passa a ser investigado na região, Etevaldo teme que seu passado seja revelado.

Direção: Sérgio Roizenblit







"Gladiador II"

Anos após testemunhar a morte do herói Maximus (Russell Crowe) pelas mãos de seu tio (Joaquin Phoenix), Lucius (Paul Mescal) enfrenta um novo desafio: forçado a entrar no Coliseu, ele deve lutar pela sobrevivência e pela honra de Roma. Depois de ter sua casa tomada pelos imperadores tirânicos que governam Roma com punho de ferro, Lucius precisa reencontrar a força e a coragem que o inspiraram na juventude. Admirador da jornada de Maximus, Lucius busca seguir seus passos para restaurar a glória perdida de Roma.

Direção: Ridley Scott







"Malu"

Malu, uma mulher de meia idade com um passado glorioso, se vê presa em um caos existencial. A complexa relação com sua mãe conservadora e com sua filha adulta torna a crise ainda mais aguda, em meio a momentos de carinho e alegria entre as três. Um retrato de uma mulher em busca da melhor versão de si mesma.

Direção: Pedro Freire







"Continente"

Depois de 15 anos morando no exterior, Amanda volta para casa com seu namorado francês Martin. Eles chegam na enorme fazenda da família, localizada num vilarejo isolado nas intermináveis planícies do sul do Brasil. Lá, Amanda encontra o pai em coma e uma tensão cada vez maior entre os trabalhadores. A única médica no vilarejo próximo é Helô, uma mulher que renuncia a si mesma para tratar os habitantes da cidade.

Direção: Davi Pretto







"Ainda Estou Aqui"

Rio de Janeiro, início dos anos 70. Opaís enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva élevado por militares à paisana e desaparece.Eunice-cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadasé obrigada a se reinventar e traçar um novofuturopara si e seus filhos.

Direção: Walter Salles







"Arca de Noé"

Tom (Marcelo Adnet), um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini (Rodrigo Santoro), um poeta romântico e sonhador, são uma dupla carismática e caótica de ratos. Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Tom consegue entrar, mas Vini fica para fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa e a boa sorte do destino para se juntar ao amigo. Durante a viagem, brigas por território e alimentos se instauram, deixando os animais mais fortes contra os mais fracos. Surge a ideia de um concurso de música, que vira o maior objetivo de todos eles e que faz Tom e Vini, os verdadeiros músicos dali, se destacarem e serem requisitados.

Direção: Sérgio Machado e Alois Di Leo







"Operação Natal"

Depois que o Papai Noel – codinome: Das Neves – é sequestrado, o Chefe de Segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) deve se unir ao mais infame caçador de recompensas do mundo (Chris Evans) em uma missão global e cheia de ação para salvar o Natal.

Direção: Jake Kasdan







"Megalópolis"

A cidade de Nova Roma é o cenário da grande contenda entre Cesar Catilina, artista idealista, e seu rival, Franklin Cicero, prefeito ganancioso. No meio deles está Julia Cicero, que deve escolher entre a lealdade ao pai e o amor por Cesar, enquanto se define sobre que futuro considera melhor para a humanidade.

Direção: Francis Ford Coppola







"Venom: A Última Rodada"

Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é forçada a tomar uma decisão devastadora que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie.

Direção: Kelly Marcel







"O Quarto Ao Lado"

Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) eram amigas muito próximas durante a juventude, quando trabalhavam juntas na mesma revista. Enquanto Ingrid tornou-se escritora, Martha seguiu carreira como repórter de guerra e as circunstâncias da vida as separaram. Após anos sem contato, elas se reencontram em uma situação extrema, porém estranhamente doce.

Direção: Pedro Almodóvar







"Tudo Por Um Popstar 2"

Três amigas que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma road trip para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de Diggy. Ele estudou com elas na adolescência e hoje é o cantor jovem mais amado do Brasil. Vai encerrar em Salvador a sua mega turnê que arrastou multidões nas muitas cidades por onde passou.

Direção: Marco Antonio de Carvalho







ESPECIAL



"Relatos Selvagens" (Relançamento)

Um espetáculo visual que conta uma sombria e cômica história de tragédia, amor, decepção, passado e a violência que espreita a superfície do cotidiano. Encontrando-se vulneráveis às mudanças voláteis e imprevisíveis da realidade, os personagens são empurrados para o abismo e para o prazer inegável de perder o controle, atravessando a linha fina que divide a civilização da brutalidade. O filme é produzido por Hugo Sigman, Pedro Almodóvar e Agustín Almodóvar, com Matías Mosteirin e Esther García Rodriguez atuando como produtores executivos.

Direção: Damián Szifron



4º Fincar

O Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar) chega a sua quarta edição apresentando ao público recifense produções dirigidas por mulheres cis e trans e pessoas trans, e celebrando a diversidade no audiovisual. As exibições acontecem entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, no Cinema São Luiz.



14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Com o tema “Viver com Dignidade”, a mostra traz 5 sessões imperdíveis com filmes que provocam reflexões profundas sobre direitos humanos e justiça social. Cada sessão é seguida por um debate, com a presença de especialistas no tema e debatedores convidados. De 26 a 29 de novembro, no Cinema da UFPE.



Festival de Cinema Italiano

A 19ª edição do Festival de Cinema Italiano, que acontece de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2024, terá um formato híbrido, com exibições presenciais em todo país. No Recife, as sessões acontecerão no Cinema da Fundação/Porto. Toda a programação é inteiramente gratuita. Este ano, o festival apresentará 32 filmes, sendo 18 inéditos no Brasil.



Festival Varilux

Com uma homenagem ao ícone do cinema francês Alain Delon, morto em agosto deste 2024, bem como a apresentação de 19 filmes inéditos e recentes, o Festival Varilux de Cinema Francês dá início à sua 15ª edição. Maior festival de cinema francês fora França, com mais de 2 milhões de espectadores desde sua criação, o evento traz produções que integraram os principais festivais do mundo, como Cannes, Veneza e San Sebastián. No Recife, as exibições ocorrem no Moxiemax Rosa e Silva, Cinemark e nos cinemas da Fundaj.



