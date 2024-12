A- A+

cinema "Retratos fantasmas" é um dos melhores filmes de 2024, segundo The New York Times O documentário está na lista entre os dez melhores filmes do ano, divulgada no último sábado (30)

O filme “Retratos fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, foi eleito um dos dez melhores filmes de 2024 pelo jornal norte-americano The New York Times. A lista foi divulgada no último sábado (30).

Produção da CinemaScópio Produções, com coprodução e distribuição nacional da Vitrine Filmes, “Retratos Fantasmas” é um documentário que traz o Centro do Recife como personagem principal, revisitado através das grandes salas de cinema que movimentaram a cidade no século passado.

O longa teve a sua estreia mundial no Festival de Cannes, na França, na seleção Special Screening, em maio de 2023. Mas, só veio a estrear no circuito comercial norte-americano neste ano de 2024.

“Retratos Fantasmas” circulou por festivais de todo o Brasil e foi o filme selecionado para representar o País em uma vaga para o Oscar de Filme Internacional, mas não seguiu.

Em um post no X, Kleber disse: “Um filme sobre amor que continua recebendo muito amor”.

Neste ano, o cineasta pernambucano começou a produção do seu novo longa de ficção, “O Agente Secreto”, com Wagner Moura, que “morou” no Recife durante os três meses de filmagens na Cidade. O filme deve ser lançado em 2025.

Veja também

HUMOR "Toda Cidade Tem": espetáculo reúne Jeison Wallace e Flávio Andradde