NATAL Lia de Itamaracá é confirmada no "Baile do Menino Deus" Cirandeira, que esteve na versão audiovisual da obra, participará do espetáculo ao vivo pela primeira vez

Lia de Itamaracá subirá ao palco do “Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal” pela primeira vez. O tradicional espetáculo será apresentado de 23 a 25 de dezembro, no Marco Zero do Recife.

A participação inédita da “Rainha da Ciranda” será para interpretar a canção da burrinha Zabilin, personagem icônico do auto natalino. Durante os três dias, a ópera popular deve receber mais de 70 mil pessoas, com exibição ao vivo pelo YouTube.

Lia já havia participado, com a mesma música, do filme do “Baile do Menino Deus”, dirigido por Tuca Siqueira. Lançado em 2021, o especial para a TV e a internet substituiu a edição ao vivo naquele ano, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.



O espetáculo foi escrito há 41 anos por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antônio Madureira. A peça reconta a história do nascimento de Cristo a partir de elementos culturais brasileiros.



