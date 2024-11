Lia in Rio: Celebração Multicultural na Embaixada da Ciranda, em Itamaracá

A- A+

O evento Lia in Rio, que ocorre no dia 30 de novembro na Embaixada da Ciranda, na Ilha de Itamaracá, promete ser uma celebração vibrante da arte e da cultura de Lia de Itamaracá. Com atividades de música, artes visuais, audiovisual e empreendedorismo, a noite contará com a inauguração da instalação multimídia Lia in Rio, que destaca a forte conexão de Lia com o Rio de Janeiro, desde os anos 1970 até sua marcante participação no Rock in Rio deste ano.

A instalação será composta por projeções de vídeos, fotos, objetos e o figurino usado por Lia no festival, produzido pelo estilista Júlio César. A curadora Lia Letícia ressalta a importância dessa relação histórica, celebrando a ciranda como um elo cultural entre Pernambuco e a cidade maravilhosa.

O evento também marca o lançamento da segunda temporada do CineClube O Canto da Sereia, com a exibição de filmes sobre resistência, identidade e cultura popular. Destaque para o filme "Mutirão", de Lincoln Péricles, e "Dente", de Rita Luna, que abordam a luta por moradia e as tradições culturais pernambucanas.

A noite será finalizada com o show Lia de Itamaracá e o Quarteto da Ciranda, apresentando clássicos da ciranda e dos cocos de roda. Além disso, será lançada a loja virtual oficial de Lia, com produtos exclusivos.

SERVIÇO:

Lia in Rio

Embaixada da Ciranda, Ilha de Itamaracá, PE

30 de novembro

17h – Abertura da Instalação Lia in Rio

18h30 – CineClube O Canto da Sereia

20h30 – Show Lia de Itamaracá e o Quarteto da Ciranda

Veja também

IDOSOS Saúde no final do ano: dicas para evitar o desgaste dos idosos