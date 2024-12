A- A+

APRESENTAÇÃO Caixa de Natal reúne milhares de pessoas no Marco Zero e inicia ciclo natalino do Recife Além da cantata de crianças e jovens do Coral Caixa de Natal, o público presente acompanhou as participações especiais de Alceu Valença e Hamilton de Holanda

Milhares de pessoas se reuniram na Praça do Marco Zero, área central da Capital pernambucana, para acompanhar o espetáculo Caixa de Natal, promovido pela Caixa Cultural Recife. A 10ª edição do projeto contou com as participações especiais do cantor e compositor Alceu Valença e do instrumentista Hamilton de Holanda.

O evento, que foi gratuito ao público, teve sua primeira edição após ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e simboliza o início do ciclo natalino na cidade. A estimativa da organização foi de que 100 mil pessoas acompanharam o Caixa de Natal.

A presença dos músicos famosos é apenas uma das atrações do espetáculo. Crianças e jovens do Coral Caixa de Natal soltaram a voz durante a cantata através das janelas e varanda da Caixa Cultural Recife. A cantoria uniu clássicos do Natal com canções da cultura nordestina.

Além dos jovens, a cantata reuniu nove coralistas adultos que integraram as primeiras edições do evento, formando um coral misto de 40 vozes. Todos eles foram conduzidos pelos regentes Gilvan Lucas e Bruna Renata.

Luiz Carlos, o Lulinha, idealizador e um dos coordenadores do espetáculo, destacou a tradição do Caixa de Natal e a sua importância no trabalho com os jovens.

“Estamos há dez anos abrindo o ciclo natalino do Recife. É uma sensação maravilhosa”, iniciou Lulinha.

“Eu fico em contato com as crianças o ano inteiro. Desde a concepção da identidade visual do projeto até o início dos ensaios com o coral. Eu vejo de perto a evolução de cada um deles. Eu fico vivendo e saboreando esse momento. É um trabalho importante do nosso social combatendo a evasão escolar, trabalho infantil e uso de drogas. O resultado é o brilhantismo que vocês veem no Marco Zero”, completou.

Famílias reunidas

O espetáculo reuniu um público diverso no Marco Zero. Muitas famílias acompanhar o Caixa de Natal pela primeira vez em 2024.

Uma dessas pessoas é o vendedor Marcos de Souza, que veio com o filho Gabriel, de 3 anos, e a família completa para ter essa experiência inédita.

“A gente estava esperando ter um pouco de diversão e entretenimento. Fugir um pouco dessa loucura do dia a dia e poder ter um pouco mais da lembrança do nosso Natal clássico”, destacou Marcos.

Maria Tobias, professora aposentada, também foi acompanhar o espetáculo pela primeira vez. Ela esteve com a irmã Marlede Almeida e o sobrinho Matheus Almeida

e celebrou a chegada do período natalino.

“Estamos juntos e reunidos. Esse período [natalino] encanta todos. Sempre tem muita expectativa pela importância da data que é o nascido de Cristo. Pela união e o amor das famílias”, disse.

