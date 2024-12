Campanha Natal Sem Fome recebe doações em Pernambuco até final de dezembro; veja como doar

A- A+

A campanha "Natal Sem Fome", da Ação da Cidadadia, está aberta para receber doações em Pernambuco até o fim de dezembrO. É possível doar de domingo a domingo, das 9h às 14h, na sede da Organização Não Governamental (ONG), localizada no Parque de Exposições do Cordeiro, na avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife.

O Natal Sem Fome foi fundado em 1993, pelo sociólogo Hebert de Souza, mais conhecido como "Betinho". No mesmo ano, foi criada a Ação da Cidadania, que já distribuiu mais de 55 mil toneladas de alimentos para mais de 26 milhões de pessoas de todo o Brasil.



Neste ano, a expectativa é arrecadar e distribuir mais de 200 toneladas de alimentos, que deverão deneficiar, pelo menos, 20 mil famílias carentes de todas as regiões do Estado.

“Betinho já dizia: 'a Ação é de quem faz'. Portanto, a todos que quiserem contribuir com a campanha Natal Sem Fome, enviaremos as marcas de divulgação para que essa corrente do bem chegue ao máximo de lugares possíveis. Basta registrar a quantidade de arrecadação em fotos e entrar com contato conosco através do nosso telefone”, explicou o coordenador fundador da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro.

Como e onde doar

No Recife, as doações também podem ser feitas no Sindicato dos Metroviários (Sindmetro), no bairro de Areias, também na Zona Oeste da cidade.



Outros postos de arrecadação já estão em funcionamento na Região Metropolitana e no interior do Estado. São eles: Shopping Norte Janga, localizado na avenida Dr. Carlos Gueiros Leite, no bairro do Janga, Paulista, na Região Metropolitana do Recife; e nos supermercados Mix Mateus, Bonanza, Varejão e Unicompas, de Caruaru, no Agreste.

Há ainda a possibilidade de doação de dinheiro por meio do site oficial da ONG ou através da chave Pix 04.0954.090/001-90. Quem tiver interesse em montar um posto de arrecadação de alimentos pode entrar em contato com o telefone (81) 3226-0063.

