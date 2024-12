A- A+

Pernambuco tem mais de 5 mil cartas para o Papai Noel dos Correios ainda disponíveis para adoção. Segundo a estatal, mais de 10 mil cartas foram recebidas no Estado.

Os pedidos mais frequentes são de bonecas, carrinhos de controle remoto, bicicletas, patins, patinetes e materiais escolares.

A primeira entrega dos presentes em Pernambuco será feita na manhã desta quinta-feira (5), no auditório da Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, localizada no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

A entrega terá a participação de 73 crianças do Ensino Fundamental da Escola Municipal Nova Aurora, na Bomba do Hemetério, Zona Norte da capital pernambucana. Papai e Mamãe Noel dos Correios entregarão pessoalmente os pedidos feitos.

Ainda segundo os Correios, o prazo para a adoção das cartinhas — que pode ser feita nas agências participantes ou por meio do site blognoel.correios.com.br — segue até 20 de dezembro em todo o Estado.

Madrinhas e padrinhos podem entregar os presentes em qualquer agência dos Correios.

Carreata da Luz

A Carreata da Luz, iniciativa inédita dos Correios, percorre as capitais do País para agradecer o apoio de milhares de madrinhas e padrinhos da corrente do bem que completa 35 anos em 2024.

Em Pernambuco, a carreata passará por três cidades do Interior: Petrolina, no Sertão, em 14 de dezembro; Caruaru, no Agreste, em 15 de dezembro; e Garanhuns, também no Agreste, em 16 de dezembro.

A carreta também percorrerá as ruas do Recife e Região Metropolitana nos dias 17 e 18 de dezembro.

“Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o País. Conseguimos levar alegria para as crianças e, assim como no ano passado, não vamos deixar nenhuma delas sem presente”, ressalta o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Quem pode participar

Podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Também são recebidas cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Neste ano, por meio de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estão sendo atendidos os pedidos de 8 mil crianças que vivem em abrigos de todas as capitais brasileiras.

