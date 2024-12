Jaboatão dos Guararapes promove abertura da programação de Natal; veja imagens

A- A+

A Prefeitura do Jaboatão dos Guarapes promoveu a abertura da programação de Natal neste domingo (1º), na praça de Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade. A celebração contou com uma cantata e com a inauguração da iluminação natalina.

A festa começou pela tarde com a criançada se divertindo nos brinquedos infláveis montados no estacionamento da Casa da Cultura. Por volta das 18h, o prefeito Mano Medeiros e a primeira-dama, Andrea Medeiros, chegaram ao local e caminharam entre as famílias, convidando a todos para prestigiarem a cantata.

Com um repertório repleto de clássicos desta época do ano, a apresentação foi realizada pelo coral composto por alunos da Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Escola, que levou emoção e encantamento ao público.

Para a surpresa de todos, quando o coral entoava uma música que chamava pelo Papai Noel, eis que o Bom Velhinho surge à frente de uma caravana iluminada, acompanhado pela Mamãe Noel, por alegres duendes e por uma graciosa fada, fazendo a alegria das crianças e dos adultos também.

“Voltei a ser criança. Cantei, dancei, brinquei. O ano passado eu estava aqui e este ano eu não poderia perder”, contou animada a moradora do Alto da Goiabeira, Ângela Maria.

“Eu fico muito feliz neste momento, com o nosso objetivo alcançado, reunindo tantas pessoas para aproveitarem o que preparamos. Teremos muitas emoções esta noite. E toda a equipe da Prefeitura segue trabalhando, teremos um mês todo de festa. A caravana vai rodar Jaboatão todo, Andrea está coordenando, ela vai passar em todo o Jaboatão. Então foi apenas o começo”, contou Mano.

Ao final da cantata, aconteceu o momento mais esperado da noite, quando Mano e Andrea, inauguraram junto com Papai Noel a iluminação de Natal da praça Nossa Senhora do Rosário.

Um túnel em formato de Papai Noel, árvores gigantes e outras que mudam de cor são alguns dos atrativos da decoração deste ano. Também foi montado um grande arco colorido, que reuniu muitas pessoas para garantirem suas fotos.

Ao centro da praça, um presépio remonta à noite do nascimento de Jesus.

Acompanhada das filhas Maria Júlia e Maria Vitória, Tamires, moradora de Vista Alegre, estava em lágrimas.

"Quando eu era criança não tinha nada disso e agora elas têm essa oportunidade. Cada vez mais o prefeito está inovando para a gente e para os filhos da gente. Estou muito feliz”, contou. As meninas de 9 e 6 anos só conseguiram sorrir e dizer: “Estou achando muito legal”, antes de correrem para garantirem as fotos com o Papai Noel.

Cantatas e Caravanas

Durante todo o mês de dezembro, a Prefeitura realizará cantatas e caravanas de Natal em todas as regionais do município. Nesta segunda-feira (2), haverá cantata na praça do Coreto, em Jaboatão Centro.

A programação completa e outras novidades poderão ser conferidas nas redes sociais da Prefeitura e também pelo site.

Natal Solidário

A campanha Natal Solidário faz parte do programa de voluntariado e doações Amor por Jaboatão, coordenado por Andrea Medeiros. Os interessados em participar da ação, poderão doar brinquedos, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis até o dia 23 de dezembro.

Além da Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, outros três pontos estão recebendo doações: Complexo Administrativo da Prefeitura, localizado na Estrada da Batalha, número 1.200, em Jardim Jordão; Palácio da Batalha, que fica na Avenida Barreto de Menezes, 1.648, em Prazeres; e The Garden Open Mall, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 209, em Piedade.

Todo o material arrecadado será destinado a comunidades em situação de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas.

“Foi um dia muito especial, a gente vem abrindo o nosso ciclo natalino. Mas a gente também pede que a nossa população ajude a quem precisa. Nós precisamos de vocês para fazermos um Natal mais humanizado e de olhar ao próximo. Mais do que donativos, a gente quer a presença de vocês, o abraço de vocês naqueles que mais precisam", declarou Andrea.

