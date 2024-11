Paulista: Shopping Norte Janga realiza campanha 'Natal Sem Fome'

A- A+

O shopping Norte Janga, localizado em Paulista, Região Metropolitana do Recife, irá realizar a campanha "Natal Sem Fome" no Litoral Norte de Pernambuco. A ação solidária acontecerá entre os dias 2 e 29 de dezembro, das 8h às 20h, com o objetivo de fortalecer o apoio a pessoas necessitadas durante o período natalino.



O ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza será uma tenda montada no salão de eventos interno do shopping. Além disso, peças de roupas em bom estado também serão aceitas.

Para informar a população sobre a campanha, serão instalados banners e colaboradores distribuirão panfletos na entrada principal do centro comercial e do Mix Mateus do Janga. A iniciativa é uma parceria entre o shopping e a ONG da Ação de Cidadania de Combate à Fome.

Aderbal Elias de Medeiros, coordenador municipal da Ação da Cidadania de Combate à Fome, destacou a importância da colaboração de instituições privadas.

"Esse é um trabalho que iniciou nos anos 80 através da Ação da Cidadania e Combate à Fome, fundada pelo sociólogo, Herbert de Souza, o Betinho, para mobilizar todos os segmentos da sociedade brasileira em busca de soluções para questões referentes à fome e miséria no país. Agradecemos à CEO da administração do shopping Norte Janga, Dra. Cléia Alves, por acolher nosso pleito e dar o exemplo de forma inédita na região no sentido do apoio, colocando à disposição a estrutura do centro comercial para tal feito", ressaltou o representante da ONG.

A gestora do shopping, Dra. Cléia Alves, reforçou o compromisso social do estabelecimento.

"Estamos honrados por sermos contemplados em receber um trabalho social tão destacado no Brasil e que agora aporta em Paulista. O shopping Norte Janga como instrumento de bens e serviços, tem a responsabilidade de apoiar ações que levem benefícios a população mais necessitada. Estamos à disposição", concluiu Cléia.

Veja também

espanha Os dilemas da reconstrução nas áreas inundadas da Espanha