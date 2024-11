A- A+

FINAL DE ANO Espaço Mãetamorfose comemora o Natal com evento ao ar livre Festa natalina conta com presença do Papai Noel e show da Bandinha

O Espaço Mãetamorfose, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, celebra a chegada do Natal com um evento ao ar livre. Será neste domingo (1º), das 15h30 às 19h.

Entre as atrações, está o show da Bandinha, às 16h. O grupo musical infantil que promete um repertório especial de músicas natalinas

A aguardada visita do Papai Noel, acompanhado de outros personagens da época, será às 18h. Em seguida, o “bom velhinho” ficará disponível para uma sessão de fotos com as famílias.

Desde a abertura dos portões, as crianças encontrarão um espaço exclusivo com brinquedos e atividades recreativas no Novo Quintal, um dos empreendimentos que integram o espaço.



Os participantes também poderão degustar comidas natalinas preparadas pela Brûlée Pâtisserie, além de barracas de pipoca, algodão doce e dudu. Os ingressos custam R$ 50 (adulto) e R$ 100 (criança), e podem ser adquiridos através no site do Novo Quintal.



