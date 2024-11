Virgínia Fonseca inaugura decoração de Natal em casa, e internautas se espantam

A- A+

Afinal, quanto custou a luxuosa decoração de Natal na casa de Virgínia Fonseca? E mais: qual o valor da conta de energia para manter tantos apetrechos luminosos gigantes no jardim da mansão da influenciadora digital?

Estão aí as perguntas que vêm dominando as redes sociais desde a noite de quinta-feira (21), quando a personalidade da internet, de 25 anos, publicou um vídeo, por meio do Instagram, para mostrar o arrojado cenário natalino que ela montou em sua residência.

Dona de uma fortuna milionária, a apresentadora e empresária — à frente de uma marca de cosméticos que lucrou, em 2023, R$ 168 milhões, segundo ela — chamou atenção de seguidores, e até mesmo de colegas famosos, depois de "inaugurar" a tal decoração luxuosa em casa, que se assemelha a um centro comercial "Ficou muito bom.

É o Virginia Mall", ironizou uma pessoa, no Instagram. "O novo shopping de Goiânia foi inaugurado", comentou o influenciador digital Lucas Guedez, amigo muito próximo de Virgínia.

Na última quinta-feira (21), Virgínia Fonseca reuniu o marido, o cantor Zé Felipe, e os filhos (Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo), além da mãe, Margareth Serrão, e dos sogros, Poliana Rocha e Leonardo, para "lançar" a ornamentação.

Na ocasião, houve encenação com Papai Noel, Mamãe Noel e os reis magos, personagens bíblicos vinculados à data religiosa.

Nas redes sociais, relatos indicam que há pessoas, nas ruas nos arredores da propriedade, conseguindo ver pelo menos alguns fios de luzes da decoração, ou seja, parte dos holofotes estão alcançando a área fora do condomínio luxuoso onde moram Virgínia e Zé Felipe.

O fato, é claro, acabou virando meme também. "Virginia botou o Natal da Luz de Gramado dentro de casa", disse uma internauta, referindo-se ao famosos evento natalino da cidade na serra gaúcha.

"Amiga, devolve a decoração da Disney!", brincou mais uma pessoa. "Tem noção que ela fez nevar em Goiânia", indagou, aos risos, outro usuário do Instagram.

Confira aqui o post

Veja também

saúde Maurício Kubrusly: quais são os sintomas da demência frontotemporal, condição que afeta o jornalista