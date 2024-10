A- A+

Saúde Virginia Fonseca detalha diagnóstico de alopecia devido polêmica com base: "Três buracos na cabeça" Mais de um ano após enfrentar estresse emocional que desencadeou a doença, influenciadora digital segue com falhas no cabelo

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou, nesta terça-feira (29), que ainda sofre com os efeitos da alopecia, doença genética que provoca a queda do cabelo, e com a qual ela foi diagnosticada no início deste ano.

A condição dermatológica — causada por uma interrupção no ciclo de crescimento dos fios — foi intensificada após ela ser "cancelada" nas redes sociais ao lançar uma base de maquiagem duramente criticada por consumidores.

A alopecia pode ser causada por influências genéticas, processos inflamatórios locais ou doenças sistêmicas. Embora o estresse não seja a causa do aparecimento do problema, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) explica que "fatores emocionais, traumas físicos e quadros infecciosos podem desencadear ou agravar o quadro".

O surgimento de falhas circulares em áreas de pele normalmente com pelos podem ser sintomas iniciais — médicos alertam que é preciso investigar se a condição não está associada a outro tipo de doença.

"Na época da [polêmica da] base eu tive três buracos de alopecia na cabeça. Esse cabelinho mais curtinho é o que está crescendo", relatou ela, mostrando, por meio de vídeo publicado nos Stories do Instagram, o crescimento dos fios que haviam caído.

"Eu já falei para vocês que eu tive alopecia! E esse cabelinho mais curtinho aqui atrás é o cabelo da alopecia. Ele cresceu, entendeu? Não é corte químico, não! É da alopecia. E já está crescendo, graças a Deus! Já está desse tamanho", exibiu ela, puxando um dos fios.

"Já cresceu muito!", continuou a influenciadora digital. "Mas alopecia, amores... Tive três buracos na cabeça na época da base [da polêmica com a maquiagem]", finalizou ela.

Polêmica com base de Virginia; relembre

Em março de 2023, Virginia colocou à venda um lançamento da marca WePink, da qual é dona. Tratava-se de uma base de maquiagem que prometia "qualidade de importada", com o valor de R$ 200.

O preço (também "de importada") levantou muitos questionamentos na web, e a influenciadora foi criticada por consumidores de marcas nacionais e algumas colegas de profissão, que consideraram a afirmação ofensiva aos outros produtos feitos no país.

Mas a situação desandou de vez quando a youtuber Karen Bachini, especializada em tutoriais e testes de produtos, resolveu mostrar aos seus seguidores a qualidade do produto.

O vídeo postado por ela trouxe um festival de críticas, da embalagem com acabamento inferior ao de outras nacionais, à textura, à cobertura e, principalmente, à promessa de ser resistente à água.

A resenha da maquiagem viralizou nas redes. A ponto de a mãe de Virginia, Margareth Serrão comentar, alegando que Karen não recebeu dinheiro e por isso estava criticando o produto. Pois bem, mais um round: internautas rebateram dizendo, então, que outras influencers estariam falando bem após serem pagas para isso.

Quem também entrou na polêmica, mesmo sem entrar totalmente, foi a influencer, empresária e ex-BBB Bianca Andrade, que tem sua marca de beleza, a Boca Rosa. Durante um tutorial de maquiagem com seus produtos, fez questão de exaltar a qualidade da indústria nacional.

