Saúde O quanto ficar um período longe dos treinos afeta o crescimento dos músculos? Novo estudo responde O estudo também descobriu que a força máxima foi melhor preservada durante o intervalo do que o tamanho do músculo

Normalmente, o maior desfio para quem faz academia é a persistência, continuar diariamente fazendo os exercícios. Muitos param com algumas semanas ou depois dos primeiros meses, mas qual é o melhor período de pausa para não perder músculos?

Um estudo conduzido na Faculdade de Esporte e Ciências da Saúde da Universidade de Jyväskylä mostrou que uma pausa de 10 semanas no treinamento de resistência não afetou a força máxima e o tamanho muscular.

O estudo comparou os resultados de 20 semanas de treinamento de resistência em dois grupos, um com treinamento contínuo e outro com uma pausa de 10 semanas no meio do caminho.

O estudo descobriu que os resultados para força máxima e desenvolvimento do tamanho muscular foram semelhantes em ambos os grupos.

De acordo com os pesquisadores, isso ocorre devido ao fato de que a força máxima e especialmente o tamanho muscular retornou rapidamente aos níveis pré-pausa quando o treinamento foi retomado.

"Durante as primeiras semanas após a pausa, o progresso foi muito rápido e, após apenas cinco semanas de retreinamento, o nível pré-pausa já havia sido atingido", diz Eeli Halonen, da Faculdade de Ciências do Esporte e da Saúde, que está escrevendo sua tese de doutorado sobre os efeitos da pausa no treinamento.

O fenômeno em que o nível anterior de tamanho muscular é rapidamente recuperado após uma pausa é denominado "memória muscular".

"Os mecanismos fisiológicos da memória muscular ainda não são totalmente compreendidos, nosso próximo passo é estudar mais profundamente as mudanças celulares e moleculares nos músculos que poderiam potencialmente explicar esse fenômeno”, afirmam os pesquisadores Juha Hulmi e Juha Ahtiainen, que participaram do estudo.

O estudo também descobriu que a força máxima foi melhor preservada durante o intervalo do que o tamanho do músculo.

Segundo a pesquisadora, o grupo que treinou continuamente por 20 semanas, o progresso teve uma queda após as primeiras dez semanas, o que significa que não houve “nenhuma diferença no tamanho muscular ou no desenvolvimento da força entre os grupos”, afirmou.

Resumindo, quem frequenta academia e quer dar um tempo têm pouco com que se preocupar com pausas ocasionais de até dez semanas no treinamento se o treinamento for regular e progressivo durante o resto do ano.

"É claro que a pausa atrasa um pouco o progresso", ressalta Halonen, "mas é reconfortante saber que é possível atingir o nível pré-pausa surpreendentemente rápido".

