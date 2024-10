QI: os 6 hábitos que provam que você é inteligente

A- A+

O quociente de inteligência (QI) é o resultado de uma série de testes ou subtestes padronizados que visam medir a inteligência humana. Vários pesquisadores realizaram estudos a esse respeito para determinar quais hábitos poderiam estar associados a um QI elevado.

De acordo com a plataforma de aprendizagem ‘Study.com’, esses testes medem a inteligência com base na capacidade de uma pessoa raciocinar usando a lógica. As avaliações fazem perguntas aos participantes que testam sua memória, reconhecimento de padrões e habilidades de resolução de problemas.

Pesquisadores de instituições acadêmicas renomadas encontraram seis hábitos de pessoas com QI elevado e as razões por trás desses comportamentos:

1. Eles gostam de ficar sozinhos

Norman Li, da Singapore Management University, e Satoshi Kanazawa, da London School of Economics and Political Science, descobriram que as pessoas com QI elevado gostam de passar tempo sozinhas. Além disso, eles também podem se sentir desconfortáveis em multidões.

2. Eles gostam de falar sozinhos

Esse hábito, segundo resultados de um estudo do pesquisador e psicólogo Gary Lupyan, pode estimular a memória e melhorar a concentração.

3. Eles criticam uns aos outros com frequência

De acordo com um estudo de 1999 da Universidade Cornell, pessoas incompetentes não reconhecem a sua própria incompetência e pessoas inteligentes tendem a subestimar as suas capacidades. Isso poderia permitir que alguém se concentrasse profundamente em seu trabalho e ideias, bem como pensasse de forma crítica, objetiva e criativa sobre qualquer tarefa.

4. Eles tendem a ser bagunceiros

Uma nova pesquisa da cientista e psicóloga Kathleen Vohs, da Universidade de Minnesota, e sua equipe descobriu que a desordem pode promover o pensamento criativo e estimular novas ideias.

“Trabalhos anteriores descobriram que um ambiente limpo leva as pessoas a fazer coisas boas: não cometer crimes, não jogar lixo e mostrar mais generosidade. No entanto, descobrimos que você pode obter resultados realmente valiosos estando em um ambiente confuso”, explicou Vohs, da Associação de Ciências Psicológicas.

5. Eles gostam de desafios

Pessoas com alta inteligência gostam de desafios e quebra-cabeças porque gostam de aprender coisas novas e compartilhar ideias. Além disso, esses desafios podem ajudar a melhorar as habilidades cognitivas, como habilidades de resolução de problemas, memória e pensamento crítico.

6. Eles costumam ficar acordados até tarde

“Nosso estudo descobriu que adultos que são naturalmente mais ativos à noite tendem a ter melhor desempenho em testes cognitivos do que aqueles que são ‘pessoas matinais’ ”, explicou a principal autora de um estudo sobre o assunto, Raha West, do Departamento de Cirurgia e Câncer no Imperial College London, em comunicado.

