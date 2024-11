A- A+

famosos Banana com whey, 10 ovos por dia e "nada de doce": conheça os segredos da dieta de Virginia Fonseca Influencer, que diz já ter perdido 20kg, foi criticada por internautas por promover alimentação que pode oferecer riscos à saúde se ingerida em excesso

Cerca de dois meses após o nascimento de seu terceiro filho, Zé Leonardo, a influencer Virginia Fonseca está com a barriga trincada novamente.

Ela publicou uma foto no Instagram no último domingo (18) e surpreendeu os seguidores com o shape, com 20 kg a menos. “Muito feliz de ver a barriguinha voltando”, escreveu ela.

Quem acompanha diariamente a vida da também apresentadora sabe bem que ela tem seguido rigorosamente uma dieta para manter a atual forma do corpo.

A última dieta que Virginia tem mostrado nas redes é, inclusive, a que tornou a musa fitness Gracyanne Barbosa conhecida como a “rainha do carro de ovo”.

Ambas ingerem pelo menos uma dezena de ovos — a maior parte deles, sem a gema — na parte da manhã. “Ah, Vi, por quê? Não sei dizer. Meu nutricionista Tiago falou para fazer assim, porque a gema não sei o que... Então, faço assim. Ele até me explicou, mas já esqueci. Cabeça ruim... E pronto! Quem vem tomar café com a vivíbora?”, brincou ela, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Apesar dos benefícios que o alimento tem, comê-lo em excesso diariamente pode trazer risco à saúde, como apontam especialistas ouvidos pelo Globo.

A nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi, diz que o ovo, em quantidade exagerada, pode sobrecarregar os rins.

"O ovo é um excelente alimento, ele é considerado uma proteína de padrão ouro, porque ela é completa, assim como a carne e o leite. Ela ajuda na construção muscular, formação do sangue, ajuda no sistema imunológico, formação de pele e cabelo, porém, nessa quantidade, eles impossibilitam a função dos rins de eliminar todas as substâncias tóxicas da metabolização da proteína, podendo causar pedra nos rins e falência renal" explica a nutricionista.

Primi também cita que o ovo é rico em vitaminas A, D e E, mas é carente em vitaminas do complexo C, ou seja, se o paciente tem uma dieta imitada e restritiva, pode haver uma deficiência de outras vitaminas e sais mineiras. É preciso atenção, portanto.

"Alimentação tem que ser diversificada e variada para poder fornecer todos os nutrientes necessários para o corpo, e em excesso pode comprometer principalmente o sistema renal" diz.

Até por conta dos diversos cuidados a serem tomados nesta alimentação, Virginia, mulher do cantor Zé Felipe, foi criticada nas redes.

“Não aguento a Virginia fazendo a dieta do ovo em pleno 2024. A mulher com 50 milhões de seguidores influenciando os outros a fazerem uma dieta pobre de nutrientes, que não funciona ao longo prazo”, comentou uma internauta.

Algumas semanas atrás, a influencer já tinha dado algumas outras dicas sobre a sua alimentação após o terceiro parto — além de Zé Leonardo, ela é mãe de Maria Flor e Maria Alice.

“Eu fechei a boca. Quando fui para a maternidade já cortei doce, então não estou comendo nada de doce. Quando fico com vontade como uma banana com whey para dar aquela disfarçada e me alimento bem melhor”, disse ela em entrevista ao portal Leo Dias.

“De manhã como ovo, ao meio-dia como arroz integral e, à noite, evito carboidrato. Quando estou em casa tento comer às 18h ou 19h e aí só no outro dia. Faço o aeróbico em jejum e, depois, por volta das 9h, (me alimento novamente)”, afirmou Virginia.

