CELEBRIDADES Dieta do ovo: Virginia Fonseca é comparada a influenciadora digital após comer 10 ovos no café Afinal, quem ingere mais ovos por dia? Celebridades da internet aderem à dieta com base no alimento, e especialistas fazem alerta

O posto de Gracyanne Barbosa como "rainha do carro de ovo" das redes sociais, como brincam internautas, está ameaçado por Virginia Fonseca.



Na manhã desta segunda-feira (18), a influenciadora digital e apresentadora de 25 anos, casada com o cantor Zé Felipe, surpreendeu seguidores ao mostrar que passou a comer dez ovos, diariamente, no café da manhã. O número se equivale à quantidade consumida pela modelo fisiculturista, ex-mulher do cantor Belo.

Sim, tanto Gracyanne quanto Virginia ingerem pelo menos uma dezena de ovos — a maior parte deles, sem a gema — na parte da manhã. "Ah, Vi, por quê? Não sei dizer. Meu nutricionista Tiago falou para fazer assim, porque a gema não sei o que... Então, faço assim. Ele até me explicou, mas já esqueci. Cabeça ruim... E pronto! Quem vem tomar café com a vivíbora?", brincou ela, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.



No café da manhã o número é exatamente o mesmo: são dez ovos. Mas para por aí. A rigor, quem é a consumidora de ovos campeã, no rol das influenciadoras digitais brasileiras, é mesmo Gracyanne Barbosa. Após o café, a musa fitness come mais oito ovos a cada refeição — no almoço e no jantar (e também nos lanches). Em uma das vezes que abordou o assunto, ela revelou que comia mais de 1.200 ovos por mês.

Apesar dos benefícios que o alimento tem, comê-lo em excesso diariamente pode trazer risco à saúde, como apontam especialistas ouvidos pelo GLOBO. A nutricionista e colunista do GLOBO, Priscilla Primi, diz que o ovo, em quantidade exagerada, pode sobrecarregar os rins.

— O ovo é um excelente alimento, ele é considerado uma proteína de padrão ouro, porque ela é completa, assim como a carne e o leite. Ela ajuda na construção muscular, formação do sangue, ajuda no sistema imunológico, formação de pele e cabelo, porém, nessa quantidade, eles impossibilitam a função dos rins de eliminar todas as substâncias tóxicas da metabolização da proteína, podendo causar pedra nos rins e falência renal — explica a nutricionista.



Primi também cita que o ovo é rico em vitaminas A, D e E, mas é carente em vitaminas do complexo C, ou seja, se o paciente tem uma dieta imitada e restritiva, pode haver uma deficiência de outras vitaminas e sais mineiras. É preciso atenção, portanto.

— Alimentação tem que ser diversificada e variada para poder fornecer todos os nutrientes necessários para o corpo, e em excesso pode comprometer principalmente o sistema renal — diz.

Mas, afinal, por que retirar a gema da maior parte dos ovos, como o fazem Virginia e Gracyanne? É que na gema do ovo é encontrada gordura saturada, em pequenas quantidades, mas que se ingeridas na quantidade que as musas citam, podem levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares e sobrepeso a longo prazo. Está aí a explicação principal.

