Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, Knox faz rara aparição ao lado da mãe

O filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, Knox Jolie-Pitt, esteve ao lado da mãe no tapete vermelho do Academy Governors Awards, no domingo (17).

O evento ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde Jolie posou ao lado do filho de 16 anos.



A atriz usou um vestido vintage para a premiação anual, que é apresentada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), instituição responsável pelo Oscar.

Knox é um dos filhos mais novos de Jolie, que também é mãe de Shiloh, Pax, Zahara, Maddox e Vivienne, de quem Knox é irmão gêmeo.



Também estiveram presentes no salão Ray Dolby, onde a premiação é sediada, celebridades como Andrew Garfield, Jennifer Lawrence, Demi Moore e Giancarlo Esposito.



Além da premiação, o Governors Awards homenageou Quincy Jones, um dos grandes nomes na música, que morreu aos 91 anos em 3 de novembro.

Estiveram no palco os filhos do produtor, Martina Jones, Rashida Jones e Quincy Jones III.



