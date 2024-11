A- A+

Cinema Votante no Oscar, Alice Braga aposta em "Ainda estou aqui" Membro na Academia Internacional de Cinema, atriz também crava seu voto caso o filme de Walter Salles conquiste uma vaga entre os indicados

Atriz brasileira de maior sucesso internacional hoje, Alice Braga é membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Ela, que tem direito a voto no Oscar, falou ao GLOBO sobre as possibilidade de "Ainda estou aqui", filme de Walter Salles, em cartaz nos cinemas e escolhido para representar o Brasil na corrida pelo maior prêmio da indústria cinematográfica mundial.

"Tem grandíssimas chances! Eu faço parte da Academia e realmente vejo que tem chance de entrar como melhor filme internacional. Isso é de muita beleza após um período de tanta luta pela nossa cultura, a gente ficar sem ministério... Tudo que conseguimos esse ano é maravilhoso. Estou feliz, animada e encantada de poder ver esse filmes que estamos produzindo" disse ela.

Alice também cravou o seu voto no longa de Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, caso, de fato, ele conquiste uma vaga entre os indicados.

"Claro que vou votar ne gente! Não tem nem como... E na Nanda primeiro!" disse Alice, acreditando nos especialistas que apostam também na indicação de Fernanda Torres como atriz estrangeira.

Estrela de filmes como "Cidade baixa", "Eduardo e Mônica", Cidade de Deus", além de séries como "Rainha do Sul", Alice enumerou alguns cineastas brasileiros com os quais deseja trabalhar.

"Impossível não dizer Karim Aïnouz. É um sonho trabalhar com ele, gênio do nosso cinema, diretor que admiro e pessoa que admiro demais. Também fiquei muito apaixonada pela Mariana Brennand (diretora de "Manas", premiado no Festival de Veneza), fiquei curiosa para saber o que ela vai fazer agora..."

Alice estava no último Festival de Veneza, em que "Ainda estou aqui" foi laureado com o prêmio de melhor roteiro, e "Manas", recebeu o principal troféu da seção Giornate degli Autori, mostra paralela do festival.

"Uma das coisas que a gente mais discutia em Veneza é como esses filmes não só são para o público brasileiro, como eles falam de questões do mundo. Isso é de uma importância linda, a gente contar a nossa história, que comunica com todos os países do mundo. É uma potência"

Além de Karim Aïnouz e Mariana Brennand, Alice citou Walter Salles e Kleber Mendonça como outros diretores com os quais gostaria de trabalhar.

