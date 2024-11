'Ainda estou aqui' deve bater a marca de 1 milhão de espectadores neste domingo

A- A+

"Ainda estou aqui", filme de Walter Salles, indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional, deve atingir a marca de 1 milhão de espectadores neste domingo (17). A afirmativa é Paulo Sergio de Almeida, editor do Filme B, site especializado no mercado cinematográfico.

O longa chegou ao circuito brasileiro diante de uma calorosa recepção no dia 7 de novembro. Em seu primeiro fim de semana, liderou as bilheterias. Com exibição em 189 cidades e 610 salas, levou mais de 350 mil pessoas aos cinemas na primeira semana.

No início da segunda semana, segundo Paulo Sergio de Almeida, o longa fez 146.000 espectadores no feriado de 15 de novembro, acumulando 802 mil espectadores e deve chegar a 1 milhão de espectadores até o final deste domingo (17).

Após vencer o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e ser selecionado para mais de 40 festivais internacionais e nacionais, “Ainda Estou Aqui”, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, movimentou não apenas os cinemas, mas também as redes sociais desde os primeiros dias de exibição, com relatos de espectadores compartilhando a experiência emocionante que tiveram em suas sessões lotadas e com aplausos no final.

O desempenho do filme nos cinemas foi destaque nas principais publicações brasileiras, que ressaltaram as sessões esgotadas pelo Brasil e a comoção dos espectadores. A imprensa internacional também levou ao mundo.

No Letterboxd, site voltado para resenhas de filmes, o longa ficou em quarto lugar entre os top 10 da semana passada, com uma das melhores médias de avaliação da plataforma. A rede social para apaixonados da telona também tem uma lista de 250 filmes mais bem avaliados de todos os tempos e “Ainda Estou Aqui” já entrou nessa seleta lista na posição 232, ao lado de dois outros filmes brasileiros, “Central do Brasil”, que está no número 164 e “Cidade de Deus”, décimo segundo filme mais bem votado do ranking.

O longa, inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família, é o primeiro filme Original Globoplay, produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com ARTE France e Conspiração, e distribuição da Sony Pictures.

