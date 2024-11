A- A+

FILME Fernanda Torres conta o que sentiu ao ver a mãe fazer papel com Alzheimer em ''Ainda Estou Aqui'' "Mamãe é um assombro, tem no rosto a reunião de todos os personagens que já fez", diz a atriz

Cotada para indicação no Oscar, Fernanda Torres divide com a mãe, Fernanda Montenegro, o papel de Eunice Paiva, protagonista de "Ainda estou aqui". O filme de Walter Salles, em cartaz nos cinemas e escolhido para representar o Brasil no Oscar, conta a história da advogada que lutou para descobrir o verdadeiro paradeiro do marido, o engenheiro e político Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar brasileira.

Elogiada pelo mundo todo por sua atuação, que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz de filme internacional dos Críticos de Cinema dos Estados Unido, Fernanda Torres interpreta a protagonista praticamente o longa inteiro. Fernanda Montenegro pega o bastão apenas nas cenas finais do filme, quando Eunice já está bem mais velha e enfrentando o Alzheimer.

Fernanda Torres contou à jornalista Maria Fortuna, do jornal O Globo, o que sentiu ao ver a mãe rodar as cenas em que Eunice padece com a doença:

- Foi muito chocante. Não só pela Eunice com Alzheimer, mas pela gente, que já viu a mamãe em tanto lugar. Mamãe é impressionante, é um negócio, um assombro. Tem dentro dela todos os personagens que fez. Um ator vai acumulando as experiências emotivas que vai tendo. Quando ela compreende o vazio do Alzheimer, ao mesmo tempo, o rosto dela é a reunião de todos os personagens que a gente já viu ela fazer. Imaginar que aquela pessoa tão cheia de mundos está vazia é realmente um choque.

A atriz também comentou como analisa o fato de as duas se encontrarem no mesmo papel justamente pelas mãos de um diretor seminal em suas carreiras: Fernadinha rodou, com Walter, "Terra estrangeira", em 1995; Fernandona, por sua vez, fez "Central do Brasil" (1998) com o diretor, um trabalho pelo qual foi indicada ao Oscar.

- É lindo, um negócio emocionante essas duas pontas se unirem. Sei o quanto o "Terra..." está na base de formação do Walter para fazer o "Central...".

