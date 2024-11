''Ainda Estou Aqui'': Fernanda Torres não era a primeira opção de Walter Salles; saiba quem era

A- A+

Fernanda Torres não era a primeira opção de Walter Salles para protagonizar o filme "Ainda Estou Aqui", que estreou nessa quinta-feira (7) nas salas de cinema do País e foi escolhido para representar o Brasil no Oscar.

A intérprete da protagonista do longa, Eunice Paiva - advogada que lutou para descobrir o verdadeiro paradeiro do marido, o engenheiro e político Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar nos anos 1970 -, fez essa revelação durante entrevista à jornalista Maria Fortuna, do GLOBO.

- Eu não era a primeira opção do Walter para "Ainda Estou Aqui" - contou ela.

A atriz fez a revelação quando perguntada sobre os motivos que a levaram a negar o convite para viver Odete Roitman no remake da novela "Vale Tudo". Por conta da dedicação à divulgação internacional do filme, Fernanda teve que declinar do papel, que acabou ficando com Debora Bloch.

- Essas coisas são normais no nosso trabalho. É de quem faz no fim - analisou Fernanda.

Depois da entrevista da atriz ao jornal, uma pergunta ficou no ar: afinal, em que Walter Salles originalmente pensou para interpretar Eunice?

A resposta para essa pergunta é... Mariana Lima, atriz que estava no elenco de "No Rancho Fundo", novela que chegou ao fim no dia 1º de novembro.

Mariana interpretava Tia Salete, papel que lhe rendeu muitos elogios de crítica, como a "Nota 10" dada pela Coluna Play, de OGLOBO.

Assista abaixo à entrevista completa de Fernanda Torres a Maria Fortuna:

