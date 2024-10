A- A+

CELEBRIDADES Virginia Fonseca expõe Zé Felipe e questiona se ele é pai ou irmão dos próprios filhos Influenciadora digital se queixa após cantor usar a babá eletrônica para se comunicar com as crianças

Virginia Fonseca usou as redes sociais, nesta terça-feira (1º), para reclamar, em tom de brincadeira, do comportamento infantil do marido, o cantor Zé Felipe.



A influenciadora digital expôs um momento em família e afirmou que o pai das crianças — Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de quase 2, e o recém-nascido José Leonardo, de poucas semanas — parece mais irmão das crianças. Ao que ele concordou, aos risos.

"Zé Felipe é muito moleque... Muito moleque! Ele é pai ou irmão? Eu tenho aqui no meu celular a babá eletrônica, né?", contou a influenciadora digital, de 25 anos, ao se referir à ferramenta digital em que você acessa imagens do quarto dos filhos, para vê-los dormindo. "Aí, na nossa babá eletrônica, você consegue falar (a nossa voz, então, sai por meio do aparelho no quarto da criança)", continuou.



Virginia se queixou do fato de o marido usar a babá eletrônica para se comunicar com as crianças. "Ele fica falando. A Flor não gosta que fale pela babá eletrônica com ela. Ela se assusta! E ele querendo, às 21h20, falar com a Flor pela babá eletrônica. E a Flor lá deitada para dormir", reclamou a influenciadora digital. "Mas é um gritinho só, amor", ponderou o cantor. "É moleque demais", exclamou a jovem.

Virginia Fonseca é influenciadora, apresentadora, youtuber, empresária e dançarina. É conhecida por ser uma das personalidades mais seguidas no Instagram e no TikTok no Brasil — na primeira rede social, a jovem acumula mais de 50 milhões de admiradores.



Casada com o sertanejo Zé Felipe, tem três filhos. A empresária nasceu nos Estados Unidos, mas veio morar no Brasil quando ainda era criança. Hoje, costuma compartilhar nas redes sociais o seu dia a dia, além de dicas de beleza.

