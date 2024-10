A- A+

MÚSICA Fim do Coldplay? Chris Martin revela que banda só terá mais dois álbuns pela frente Vocalista da banda, formada em 1997, tem como referência carreira dos Beatles e Bob Marley, que também tiveram 12 trabalhos

O Coldplay já não tem mais uma projeção tão longa de novos lançamentos pela frente. Em entrevista ao apresentador Zane Lowe, que tem um podcast transmitido pela Apple Music, o vocalista Chris Martin revelou que deseja lançar apenas mais dois álbuns nos próximos anos. E só.



Depois, segundo o músico, o grupo britânico poderia correr risco de não mais conseguir manter a mesma qualidade em suas músicas — tendo como referência os Beatles e Bob Marley, que também tiveram 12 trabalhos.

''Nós só vamos fazer 12 álbuns propriamente ditos, e isso é real'', decretou o vocalista de 47 anos. Na sequência, Martin ainda foi provocado por Lowe, que disse querer ouvir 50 álbuns da banda. ''Você não quer, porque menos é mais. E para alguns de nossos críticos, até menos seria ainda mais.''



De acordo com o vocalista do Coldplay, é importante estabelecer um limite de lançamentos para que seja possível imprimir um bom nível de qualidade nas músicas. ''Só existem 12 álbuns e meio dos Beatles. O mesmo vale para Bob Marley, então todos os nossos heróis. E também ter esse limite significa que o controle de qualidade está muito alto agora, e para uma música entrar, é quase impossível, o que é ótimo'' disse ele.



A formação do grupo britânico aconteceu em 1997 e o álbum de estreia, ''Parachutes'', foi lançado três anos depois. Atualmente, a banda se prepara para o lançamento de seu 10° trabalho, “Moon music”, disponível a partir de 4 de outubro.

''Eu não sei de onde vêm as músicas. Eu não sei de onde vêm as ideias, mas isso vem surgindo para mim há cerca de quatro ou cinco anos. Tipo, ‘Você tem que terminar assim’. Confio nisso assim como confio nas músicas”, disse Chris Martin, que deu uma dica sobre como seria essa nova fase da banda: “Então, se fizermos algo juntos depois disso criativamente, além de turnês, será algo diferente, ou será um projeto paralelo, ou será uma compilação de coisas que não terminamos''.

