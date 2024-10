Bruno Mars: show beneficente arrecadou R$ 1 milhão para o RS

A- A+

Bruno Mars começa hoje sua maratona de shows no Brasil. Serão 15 apresentações, em cinco cidades, até novembro. A série de apresentações terá seu número especial com um "pocket show" beneficente que arrecadou fundos para os desabrigados das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul.

O evento acontecerá na Tokio Marine Hall, casa intimista de shows onde cabem, no máximo, 4 mil pessoas. A apresentação arrecadou R$ 1 milhão que ficará aos cuidados da ONG Ação da Cidadania, informou a Budweiser, patrocinadora do evento.

Ainda não há informações de como será o show, cercado de mistério aos 750 fãs sortudos que ganharam pares de ingressos para ver Bruno Mars de pertinho. Para participar do sorteio, era preciso doar ao menos R$ 50 para a campanha de arrecadação. O artista chegou ontem à São Paulo e, do aeroporto mesmo, posou para uma foto com uma fã. A primeira apresentação de arena será no Estádio do Morumbis, no próximo dia 4.

Há ainda cinco outras apresentações marcadas para o mesmo estádio, na Zona Sul paulistana. Depois da temporada em SP, Bruno passa para Rio, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

