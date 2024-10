A- A+

VIRADA RECIFE 2025 Roberto Carlos no Réveillon do Recife: saiba quando começam as vendas de mesas e cadeiras Show na orla da praia do Pina, que ocorre no dia 26 de dezembro, terá acesso gratuito e área paga

Confirmado na Virada Recife 2025, Roberto Carlos se apresenta no dia 26 de dezembro, na orla da praia do Pina. Além da área gratuita, o Réveillon conta com setores pagos com cadeiras e mesas.

Para a noite de abertura do evento público-privado, que será embalada pelo Rei, a venda de ingressos começa nesta quarta-feira (2), às 12h. O público pode adquirir as entradas nos quiosques da Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista, além do site Virada na Praia Recife.

Os preços das cadeiras variam de R$ 250 (meia) a R$ 500 (inteira), com opção social por R$ 300, levando 1kg de alimento não perecível para doação. Já as mesas para quatro pessoas custam a partir de R$ 1.800 e podem chegar a R$ 2.500.



Os ingressos para as demais datas já estão sendo vendidos e custam a partir de R$ 340, individual, para os dias 28 e 29, e R$ 470 para o dia 31.

Já a mesa para quatro pessoas sai a R$ 1.900 nos dias 28 e 29, e R$ 2.700, para 31 de dezembro.

Além de Roberto Carlos, a programação da Virada Recife 2025 conta com atrações como Cláudia Leitte, Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Jorge e Mateus, Xand Avião, Nattan, Alok e Almir Rouche. Serão quatro dias de festa, de 26 a 31 de dezembro.

Serviço:

Show de Roberto Carlos no Virada Recife 2025

No dia 26 de dezembro, às 21h (abertura dos portões às 17h)

Na orla da Praia do Pina (Avenida Boa Viagem, s/n,Pina)

Gratuito e com vendas de cadeiras e mesas, a partir de R$ 250, no site Virada na Praia Recife e nos quiosques da Ticket Folia dos Shoppings RioMar e Boa Vista

Informações: (81) 3129-8468



