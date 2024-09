Juliano Holanda apresenta o show 'A Verdade Não Existe' na Casa Estação da Luz

A- A+

Celebrando quase 20 anos de carreira, Juliano Holanda, um dos compositores de destaque da música brasileira da atualidade, se apresenta neste sábado (28), na Casa Estação da Luz, em Olinda, dentro do projeto Tardes Olindenses. Músico, cantor, compositor, arranjador, produtor musical e multi-instrumentista, Juliano protagonizou a efervescência da cena musical pernambucana com o movimento Reverbo que destacou os inúmeros talentos de uma nova geração artística.



Juliano Holanda, em participação na programação da 96,7 Folha FM, desta sexta (27), conversou com a âncora Patrícia Breda e destacou que traz em sua apresentação deste sábado uma releitura de toda sua obra. O tom mais intimista, voz e violão, presente no seu mais recente álbum visual “A Verdade Não Existe” , lançado em abril deste ano, cede espaço para uma segunda parte do show, pode-se dizer, com as participações de Rogê Victor no baixo e Raphael Beltrão na bateria.



Juliano Holanda tem mais de 600 canções gravadas, parcerias com Zeca Baleiro, Zélia Duncan, inclusive no próximo mês participa do show de aniversário da artista, no Circo Voador, Rio de Janeiro. O disco "Da Gente" da cantora Simone teve produção musical de Juliano Holanda.



Recentemente assinou a direção musical e tocou guitarra no show de Almério e Martins, cantautores que participaram do movimento Reverbo. O projeto realizou turnê pela Europa em junho deste ano, e para Juliano é uma satisfação imensa assistir ao “vôo de suas crias.”



Serviço



Juliano Holanda apresenta A Verdade Não Existe

Sábado 28, às 18h30

Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313 - Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia), no segundo lote

Mesa para quatro pessoas R$ 320,00

Ingressos disponíveis: Sympla e no local





