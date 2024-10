Roberto Carlos é atração surpresa da abertura do Virada Recife 2025, anuncia prefeitura

A- A+

O cantor Roberto Carlos é a atração surpresa do Virada Recife 2025. A informação foi divulgada pela Prefeitura do Recife na manhã desta terça-feira (1º).



O artista fará seu primeiro show gratuito na cidade no próximo dia 26 de dezembro, data de abertura do evento, que será realizado na faixa de areia do Pina, na Zona Sul.



A programação, que segue nos dias 28, 29 e 31, inclui nomes como Alceu Valença, Alok e Claudia Leitte.



O Virada Recife 2025 é promovido pela gestão municipal por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e não possui investimentos por parte da Prefeitura em relação a cachês e montagem de estrutura.



"O Virada Recife chega com perspectiva de investimento de R$ 10 milhões a ser realizado pela iniciativa privada. Ano passado, esse montante ficou em torno de R$ 7 milhões", afirmou a gestão.



A expectativa é de que o evento movimente R$ 300 milhões em toda a cadeia turística ao longo dos quatro dias de festividade.



“Recife possui uma expertise consolidada na realização de grandes eventos, e o Virada Recife vem ampliar as possibilidades do acesso gratuito ao entretenimento enquanto mola propulsora de toda a cadeia turística”, analisa o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho.



A Prefeitura do Recife ressalta que a capital pernambucana foi a primeira do Nordeste a anunciar a programação, em meados de setembro, para que os turistas possam comprar seus pacotes com antecedência.



A expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE) para o Réveillon 2025 é de uma taxa de ocupação hoteleira superior a 95%.



Confira a programação do Virada Recife 2025:

26 de dezembro

Roberto Carlos

Orquestra Sinfônica do Recife

28 de dezembro

Claudia Leitte

Alceu Valença

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado



29 de dezembro

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Pablo

Guilherme Ferri

Letícia Bastos



31 de dezembro

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco

