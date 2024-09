A- A+

Fim de ano Cantor Silva comandará a noite no Reveillon Maracaípe 2025; saiba mais A festa acontece no dia 31 de dezembro e conta com serviço all included de bebidas (open bar premium); ingressos à venda nas lojas Esposende e no site Bilheteria Digital

O Reveillon Maracaípe, uma das mais tradicionais festas de fim de ano do Litoral Sul, já anunciou sua principal atração para a virada do ano. Este ano, a festa terá pela primeira vez o cantor Silva noi comando da noite, apresentando um repertório de sucessos.



A festa acontece no dia 31 de dezembro e conta com serviço open bar premium de bebidas. Os ingressos já estão à venda nas lojas Esposende e online através do site Bilheteria Digital.

O evento, que acontece à beira-mar de Maracaípe, é conhecido por seu clima praiano e ambiente descontraído, com o pé na areia sendo uma marca registrada. Silva, que está comemorando 10 anos de carreira, será o destaque da festa, trazendo uma seleção de músicas que embalaram sua trajetória musical.

Entre os sucessos que Silva promete incluir em seu repertório estão "A Cor É Rosa", "Feliz e Ponto", "Soprou" e "Um Pôr Do Sol Na Praia". Com sua mistura única de música e atmosfera relaxante, o Reveillon Maracaípe 2025 promete ser uma experiência memorável para todos que participarem da celebração na costa de Maracaípe.



SERVIÇO:

Reveillon Maracaípe 2025

31 de dezembro, a partir das 21h.

Praia de Maracaípe, em Ipojuca.

Setor único

Ingressos: site Bilheteria Digital.

