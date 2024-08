Réveillon Recife Marina 2025 terá Gipsy Kings como atração internacional e outros artistas

A- A+

Na virada do ano, a capital pernambucana receberá a estreia do Réveillon Recife Marina. O Complexo Porto Novo Recife será palco para o evento, que também promoverá queima de fogos em frente ao Novotel Recife Marina e à Recife Marina.



Em paralelo, às 23h, terá início a programação dos shows no Recife Expo Center, empreendimento situado ao lado do hotel. O evento contará com buffet com serviço de open bar e buffet com uma Ilha do Restaurante Bargaço, mesa de doces de Lana Bandeira, e uma área decorada instagramável com o tema da festa: "Volare".

O tema "Volare" remete à atração internacional da festa: a banda internacional Gipsy Kings, vencedora do prêmio Grammy e que durante dois anos estrelou o Réveillon do Burj al Arab, em Dubai.



Segundo a produção do evento, "a palavra "Volare" significa "voar" em italiano e transmite uma sensação de leveza, celebração e liberdade. Esse conceito pode ser associado ao desejo de um novo começo, o que é muito apropriado para uma festa de virada de ano memorável".



As vendas de ingressos já estão abertas.



Line up:

Spok

Gipsy King

Letícia Bastos

Bateria da Mangueira



SERVIÇO:

Réveillon Recife Marina 2025

Quando: 31 de dezembro de 2024

Onde: Recife Expo Center

Cais Santa Rita, 46

São José, Recife – PE

Instagram do evento.

Veja também

LUTO Filho de Flávio José morre após acidente de carro na Paraíba; artista tinha 40 anos