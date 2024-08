V Festival de Ópera de Pernambuco estreia nesta sexta (23), no Santa Isabel

A- A+

Com o objetivo de fomentar a cultura operística no Estado e incentivar a composição de espetáculos locais e nacionais, chega à sua quinta edição o Festival de Ópera de Pernambuco (FOPE), que acontecerá de hoje (23) até 8 de setembro, no Teatro de Santa Isabel, Centro do Recife.



O FOPE tem realização da Academia de Ópera e Repertório da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Sinfonieta da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob a direção artística do maestro Wendell Ketle, idealizador do festival.

Nesta edição, o Festival de Ópera trará três obras (uma delas, inédita): “A Princesa do Catete”, “O Elixir do Amor” e “O Menino Maluquinho”, inspirado no mais famoso personagem do cartunista Ziraldo, falecido em abril deste ano.



O FOPE surgiu a partir da vinda de Wendell Ketle a Pernambuco, que está aqui desde 2016, como professor da UFPE. Pela pouca tradição do Estado no universo operístico, o maestro vê no festival a oportunidade de fomentar essa cultura.



“O FOPE tem ajudado a trazer Pernambuco de volta ao mapa nacional das atividades operísticas no Brasil”, diz Wendell, destacando que, nesta edição, o festival receberá alunos de universidades federais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás.



Das três obras que compõem a programação, uma delas tem um sabor especial: “O Menino Maluquinho”, composta por Wendell especialmente para o festival, onde estreará, é a terceira ópera no Brasil com o personagem de Ziraldo, mas a primeira com elenco exclusivamente infantil.



São 20 crianças, entre 8 e 13 anos, que participam do espetáculo. “A gente fez um trabalho vocal, visando principalmente a saúde vocal das crianças, com algumas pinceladas de técnica”, conta Wendell sobre a preparação das vozes que ainda nem chegaram na puberdade.



“A gente começa preparar a criança para um estudo mais avançado de canto quando ela entrar na pós-adolescência, a trabalhar questões de musicalização de afinação”, completa o maestro.



Também na programação do FOPE, “A princesa do Catete”, de Euclides Fonseca (1854-1929), de 1883, com libreto do escritor Carneiro Vilela (1846-1913), fundador da Academia Pernambucana de Letras. Dois pernambucanos.



“Este ano, celebramos 170 anos de nascimento de Euclides Fonseca, que é o primeiro compositor de obras aqui de Pernambuco. Um recifense”, lembra Wendell.“Trazendo essa ópera, buscamos dar um enfoque na nossa obra nacional. Nossa obra pernambucana e nordestina”, destaca o maestro.



A partitura da obra, que se encontra no Instituto Ricardo Brennand, passou por um trabalho de recuperação musicológica e de editoração, com a transposição da composição de piano para orquestra.



E a ópera “Elixir do Amor”, de Gaetano Donizetti (1797-1848), é um clássico operístico mundial, sendo uma das obras mais reproduzidas em todo o mundo.



“Com a montagem de uma obra desse nível, a gente mostra que aqui temos condição de montar qualquer tipo de ópera, sem deixar a desejar para outros polos”, diz Wendell.

V Festival de Ópera de Pernambuco

Quando: 23 de agosto a 8 de setembro

Onde: Teatro de Santa Isabel

Programação: "O Menino Maluquinho" - 23/08 (19h), 24/08 (17h e 19h) e 25/08 (16h e 18h);

"A Princesa do Catete", 29/08, 30/08 e 31/08 (20h) e 01/09 (19h)

"O Elixir do Amor", 5/9, 6/9 e 7/9 (19h) e 8/9 (18h)

Ingressos: a partir de R$ 30, na bilheteria do Teatro de Santa Isabel ou no site Guichê Web

Informações: @festivaloperape

