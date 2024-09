Famosa cantora grega sofre AVC durante show aos pés da Acrópole de Atenas e é hospitalizada

A- A+

Uma das cantoras mais populares da Grécia, Marinella está nesta quinta-feira sob cuidados intensivos num hospital depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) durante um show. A artista de 86 anos celebrava a carreira com uma apresentação no icônico Antigo Odeon de Atenas, aos pés da Acrópole, quando desmaiou no palco, na noite desta quarta-feira. O concerto foi cancelado, e ela foi levada às pressas para o hospital Ygeia.

Marinella é conhecida na Grécia e na Europa pelas mais de seis décadas de carreira. Ela se alçou ao estrelato ao participar do concurso Eurovision em 1974, quando foi derrotada pelo grupo sueco ABBA com "Waterloo". Desde então, porém, consolidou-se entre os principais nomes da música regional.

Cantora Marinella desmaia após sofrer AVC no palco, na Grécia (Foto: Reprodução de vídeo)

A cantora desmaiou no palco no momento em que entoava a terceira canção do show, “Ego kai Esy” (“You and I”), uma parceria sua com o já falecido Tolis Voskopoulos. Testemunhas contaram à imprensa internacional que a voz de Marinella mudou "repentinamente" e ela pareceu perder o equilíbrio antes de ir ao chão. O público ficou "em choque", segundo essas testemunhas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento do desmaio.

Marinella recebeu os primeiros socorros ainda no Odeon, com a ação de seu médico pessoal. Relatórios médicos apontaram que Marinella sofreu um AVC "grave e extenso" durante o show.

No hospital, ela tem sido submetida a uma série de exames, enquanto os médicos tentam estabilizar o quadro de saúde.

