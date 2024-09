A- A+

rock in rio Mariah Carey de Jesus: "Me senti uma celebridade"; conheça homônimas da cantora americana Segundo dados do IBGE, existem 4 mil brasileiras registradas como a artista que se apresenta no Rock in Rio neste domingo (22)

Principal atração do Palco Sunset, Mariah Carey virou tema de uma ação das Havaianas. A marca reuniu 25 ‘Mariahs’ no último dia do Rock in Rio em um tour por diversos pontos do Rio de Janeiro até a Cidade do Rock.

Segundo dados do IBGE, existem 4 mil brasileiras registradas como Mariah. O ‘bonde da Mariah’ reuniu fãs que não conseguiram comprar ingressos para o evento.





Mariah Carey de Jesus, uma das 4 mil brasileiras que são homônimas da cantora americana — Foto: Divulgação

Uma das participantes da ação, a modelo Mariah Carey de Jesus, de 25 anos, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, diz que a experiência fez jus ao seu nome:

— Dia inesquecível. A vivência desse dia ficou marcada. Se eu pudesse voltar e viver tudo de novo, eu voltaria. Vivi um dia de princesa e foi incrível! Para mim, vai ficar marcado na minha história e na memória como um dia de estrela. É assim que eu me senti: uma celebridade — afirmou ela.





A chef de cozinha Mariah Carla Colombo Dias, de 28 anos, que mora no Paraná, também comemora:

— É muito emocionante, pois ter esse nome é tão forte, e eu nunca imaginei que pudesse ir a um show da Mariah na minha vida, ou que isso fosse acontecer. Poder conhecer todas essas outras ‘Mariahs’, que também nunca imaginaram que a gente estaria se encontrando assim.

Juliana Soncini, Diretora de Marca da Havaianas Brasil, lembra que o objetivo da marca, que participa do evento como uma das apoiadoras, é engajar os consumidores.

— O insight para a criação do Bonde veio quando descobrimos que mais de 4 mil pessoas estão registradas como Mariah no nosso país.

