ROCK IN RIO Akon irrita público do Rock in Rio ao gritar "São Paulo, como vocês estão hoje?" durante show Rapper americano se apresenta neste domingo no Palco Mundo, que ainda terá show de Shawn Mendes

O rapper norte-americano Akon cometeu uma gafe hoje no Rock in Rio que deixou o público irritado por alguns instantes. De todos os gritos para a plateia que ele poderia dar, a escolha foi: "São Paulo, how are you feeling tonight?", algo como "São Paulo, como vocês estão se sentindo hoje?". Ele ainda emenda "Vocês estão prontos?" e a galera logo começa a gritar "Rio de Janeiro! Rio de Janeiro!". Mas o rapper seguiu o show e logo o deslize virou um detalhe.

Ao final do show, Akon ainda enfrentou outro imprevisto, e mais uma vez soube virar o jogo a seu favor. Após um DJ apresentar uma playlist de hits brasileiros, como "Casa de bala", Akon voltou dentro de uma bola inflável de plástico. Surgiu uma expectativa de que ele fosse para o público dentro da bola, mas ela acabou estourando quando o artista estava descendo a escada do palco.





Na apresentação, Akon cumpriu a promessa feita ao GLOBO a diantou seu novo single, “Akon’s beautiful day”. Depois da entrada de um MC-DJ mascarado, o astro, devidamente anunciado, surgiu vestindo uma bela casaca azul-clara, ao som da canção (se ele estava cantando ao vivo, é outra história).

Com sua banda no palco (além do DJ soltando as bases, é claro), o simpático cantor de origem senegalesa enveredou por seu hip-hop de tintas africanas, em canções como “Locked up” (uma tradicional referência ao sistema carcerário, especialidade da casa), “Ghetti” e “Kush, botando o povo para dançar.

