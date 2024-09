Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho revela que cantora deixou letra inédita para Maria Bethânia

A- A+

Rita Lee deixou uma letra inédita para Maria Bethânia gravar, como revelou Roberto de Carvalho, viúvo da cantora e compositora, que morreu em maio de 2023, aos 75 anos, em decorrência de um câncer. A obra, recentemente musicada pelo instrumentista, já foi apresentada para a artista baiana. A própria Rita Lee havia feito o pedido para o marido: que ele entregasse a canção para a colega interpretá-la tão logo finalizasse uma melodia para a letra.

"Eu fiz uma música para uma letra que a Rita tinha escrito antes. Eu tinha a maior dificuldade de fazer a música dessa letra. Era difícil... E a Rita tinha falado: 'Quando você conseguir fazer a música, se eu já tiver ido, dá para a Maria Bethânia'. E assim eu fiz. Gravei e dei para a Bethânia. Ela não gravou ainda. Mas, enfim, tá com ela", disse Carvalho ao apresentador Clemente Magalhães, em entrevista ao podcast "Corredor 5". "É linda, a música. É uma pancada", acrescentou ele.

Em junho deste ano, Roberto de Carvalho presenteou os fãs com uma música inédita gravada por Rita Lee — e com direito a clipe com imagens da artista no sítio onde ela vivia, no interior de São Paulo. Haverá mais. O lançamento de "Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu)", versão em bossa nova para a famosa canção "Volare", do italiano Domenico Modugno (veja o clipe abaixo), é apenas uma das centenas de novidades deixadas pela cantora.

Familiares contam que Rita Lee preparou um "enorme baú de memórias" para ser entregue ao público após sua partida, como apurou o GLOBO. Entre as pérolas inéditas, há um caderno com cerca de 400 páginas recheadas de tuítes inéditos. Isso sem falar nas centenas de letras e músicas também inéditas, partes delas já prontas, como "Voando".

"Os tuítes nunca foram publicados. E são todos escritos à mão. As pessoas vão ler como ela escreveu. Alguns têm até rasura. É como se ela estivesse aqui" afirmou, ao GLOBO, o produtor e DJ João Lee, um dos filhos de Rita. "A quantidade de letra que ela tem é incalculável. Eu peguei o iPad dela, onde escrevia inclusive os livros, e não consigo te dizer a quantidade de letras inéditas que tinha, talvez sejam centenas. Tem bastante coisa. Eu acho que eu, como filho, vou ter ela presente durante todo esse tempo, e os fãs também. Tem muita coisa inédita."

Roberto Carvalho diz que esta "é uma maneira de matar a saudade, de homenageá-la e de fazer com que a obra permaneça viva", como contou ao "Fantástico", da TV Globo.

