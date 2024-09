A- A+

Rock in Rio 2024 Amy Lee comandou baile gótico do Evanescence no Rock in Rio Banda mesclou músicas mais recentes a sucessos como "My immortal" e "Bring me to life", cantadas aos berros pelo público do festival

No Rock in Rio, diferentemente do que aconteceu no show do Journey, quando o público tinha conforto para ver a banda de perto, o Evanescence atraiu uma galera mais numerosa, jovem e disposta a se espremer - e que se frustrou de cara, quando piano e voz da cantora Amy Lee apareceram por poucos segundos e sumiram, neste domingo (15).



O público até manteve o bom humor, cantando “Evidências” e saudando a intérprete de Libras e as pessoas que passavam pela tirolesa. Finalmente, às 21h31, onze minutos depois do horário, a voz da cantora se fez ouvir, e a banda surgiu, ao som de “Broken pieces shine”, música de seu disco mais recente, “The bitter truth” (2021).

Sem muito papo (apenas com as mensagens de respeito às mulheres e à saúde mental, como “Está é sobre tirar as pessoas tóxicas da sua vida!”), Amy usou a voz e a massa sonora da banda (de corpo presente ou não) em um set cheio de músicas mais recentes, que acabou com os sucessos “My immortal” e “Bring me to life”, cantadas aos berros pelo público. Um belo momento deste Rock in Rio, talvez o melhor até agora.

