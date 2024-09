A- A+

saúde Após Rock in Rio, namorada de filho de Luciano Huck dá entrada em clínica devido a tumor no joelho Duda Guerra, que mantém relacionamento com Benício Huck, é influenciadora digital

Namorada de Benício Huck — filho do meio de Angélica e Luciano Huck —, a jovem Duda Guerra, de 16 anos, deu entrada numa clínica particular, no sábado (14), um dia após curtir a primeira noite de shows do Rock in Rio, na última sexta-feira (13), ao lado do rapaz.

A estudante carioca realizou exames após sentir dores no joelho. Ela é diagnosticada com osteocondroma, tipo de tumor ósseo benigno, mais comum durante a infância e adolescência.

Duda Guerra usou as redes sociais para detalhar a situação e avisar que o problema não é grave.

"O tumor chama osteocondroma. Tenho um no joelho esquerdo, e eu descobri ele bem novinha. Nunca tive problema com dor nem nada do tipo. Mas, de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele", relatou a adolescente. "Estou fazendo uns exames para acompanhar e ver se vai ter necessidade de fazer cirurgia", acrescentou ela.

Duda é estudante e influenciadora digital. No Instagram, a jovem acumula quase 40 mil seguidores e compartilha a própria rotina em publicações sobre comportamento, moda, alimentação, cultura pop e estilo de vida.

Há pouco mais de um mês, ela realizou uma cirurgia para colocar um implante com 300 mililitros de silicone nos seios.

A jovem revelou o fato por meio das redes sociais, o que provocou uma série de questionamentos por parte de seguidores, já que ela possui idade inferior a 18 anos — não existe, porém, restrição para a realização da cirurgia, desde que haja autorização dos pais.

"Essa cirurgia aumentou minha autoestima num nível que eu nem consigo explicar. Me sinto outra pessoa. E espero que quem esteja nervosa, ansiosa ou querendo fazer essa cirurgia pense que vai dar tudo certo. Se é seu sonho, faz porque vale a pena", disse ela, incentivando as seguidoras.

