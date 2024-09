A- A+

SHOW Produção do Rock in Rio 2024 fica incomodada com postura de Travis Scott: "Pior que o Drake" "Alguém da produção f**deu com os meus telões", reclamou o música

A produção do Rock in Rio não ficou nada feliz com as críticas públicas feitas pelo rapper Travis Scott, headliner da primeira noite do evento. O músico demorou 40 minutos para subir ao Palco Mundo e já chegou reclamando por problemas técnicos em seu telão.

— Na verdade, estou chateado, um pouco triste — disse ele na primeira vez em que se dirigiu ao público. — Alguém da produção f**deu com os meus telões, e não posso mostrar meu show inteiro ao Rio, que é um dos melhores lugares do mundo.

Membros da produção ouvidos pelo Globo afirmam que, apesar da pequena falha no telão, o show foi exatamente como programado, sem nenhuma perda.

Nos bastidores, a notícia é que a equipe do festival ficou bem irritada com o artista, chegando a dizer que ele foi pior que Drake, rapper canadense com fama de temperamental que se apresentou na edição 2019, e irritou a produção ao impedir a transmissão ao vivo de seu show.

— Pior do que o Drake, insuportável — confidenciou membro da produção que preferiu não se identificar.

Veja também

RIO DE JANEIRO Lulu Santos revela doença autoimune e brinca sobre tensão que tomou conta pré-Rock in Rio