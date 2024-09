A- A+

RIO DE JANEIRO Pato Fu e Penélope imprimem clima leve à abertura do Rock in Rio neste sábado (14) Encontro das bandas foi o primeiro show do Palco Sunset no segundo dia do festival

O segundo dia do Rock in Rio começou quente no Palco Sunset, em vários sentidos. Além do calor do invernão carioca, Pato Fu e Penélope começaram juntas sua apresentação, com as duas bandas inteiras no palco: dez músicos juntos em “Eu”, da banda mineira liderada pelo casal Fernanda Takai-John Ulhoa, emendada com “Filme da alma”, sucesso do grupo baiano que tem a cantora Érika Martins à frente.

Ao ouvir os primeiros acordes, o público se aproximou da frente do palco, cantando o refrão de “Eu”.



Em seguida, a Penélope teve o palco para si, mostrando pela primeira vez no Rio sua nova formação, que está em turnê para comemorar os 25 anos de seu disco de estreia, “Mi casa, su casa”.

De volta, o Pato Fu enfileirou sucessos como “Perdendo dentes”, “Canção para você viver mais”, “Sobre o tempo”, “Made in Japan” (com direito ao refrão da malvadona “Rádio Capetão”), mostrando que os anos só fizeram bem à banda, que tem agora de volta o baterista Xande Tamietti e sua barba quilométrica.

No fim, vieram os encontros: ex-integrantes da Penélope como Érica Nande, Constança Scofield e Mário Jorge subiram para lembrar velhos tempos e homenagear o ex-guitarrista Luisão Pereira, morto de câncer em março deste ano, além de Rita Lee, em “Ovelha negra”.

Para encerrar, duas bandas e “Private Idaho”, dos B-52’s (atração do Rock in Rio de 1985), estabelecendo o clima alegre, colorido e bem humorado do sabadão pop-rock.

Veja também

FAMOSOS Ex-BBBs não se falam em espaço compartilhado no Rock in Rio: "Tremendo climão"