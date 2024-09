A- A+

ROCK IN RIO Rock in Rio 2024: veja os horários dos shows de sábado (14) A abertura dos portões ocorre às 14h, com shows a partir de 14h30, dependendo do palco

Após o dia de abertura com o trap, o Rock in Rio abre seus portões neste sábado, a partir das 14h, para o pop rock.



A banda americana Imagine Dragons será a principal atração do Palco Mundo, que receberá ainda shows de Lulu Santos, Zara Larsson e OneRepublic.



Já o Sunset terá apresentações de Patu Fu e Penélope, Christone “Kingfish” Ingram, James e NX Zero.



Rock in Rio 2024: confira a programação deste sábado (14)

Palco Mundo

16h40 – Lulu Santos

19h – Zara Larsson

21h20 – OneRepublic

0h – Imagine Dragons

Palco Sunset

15h30 – Patu Fu e Penélope

17h50 – Christone “Kingfish” Ingram

20h10 – James

22h45 – NX Zero

New Dance Order

22h – Liu

23h30 – Öwnboss

1h10 – Kvsh

2h40 – DJ Snake

Espaço Favela

16h – Lourena

19h – Thiago Pantaleão

21h – Dennis

Global Village

15h30 – Amaro Freitas

17h30 – Mestrinho

19h15 – Hermeto Pascoal & grupo

Supernova

15h – 7 Minutoz

17h – Duquesa

19h30 – Bin com Leviano

20h30 – Nagalli – Magic Show & Convidados

Onde assistir

A programação do festival será transmitida ao vivo tanto pela televisão quanto via streaming. O Multishow exibirá as atrações dos palcos Mundo e Sunset a partir de 15h15. Já no Canal Bis, haverá a transmissão das apresentações do Espaço Favela e do New Dance Order.

O Rock in Rio terá ainda transmissão aberta no Globoplay, e os assinantes do Globoplay+ canais poderão assistir aos shows dos palcos Mundo e Sunset em 4k.

Na TV Globo, ao fim do dia (depois do programa “Estrela da casa” e, aos sábados, após o “Altas horas”), os apresentadores Marcos Mion e Kenya Sade mostram um compilado dos principais destaques da agenda do festival.

