RIO DE JANEIRO Aluguel de paparazzo é novidade de sucesso no Rock in Rio 2024 Evento começou nesta sexta-feira (13), na Cidade do Rock

"Vem andando, ajeita o óculos", dizia a a fotógrafa Thais Regina para o estudante Gabriel Janson, de 23 anos, de Belo Horizonte. Ele fez "carão" e caminhou em sentido contrário de uma multidão apressada para assistir o show de Matuê no Palco Mundo.

As poses duraram cerca de 20 minutos e Gabriel diz ter se sentido "famoso" depois de ter "alugado" um paparazzo. A ação "Alugue seu paparazzi" é um dos sucessos do stand do TikTok, um dos patrocinadores do Rock in Rio.



Funciona assim: a "estrela" sai pelo festival sendo clicada por um fotógrafo profissional e depois recebe as imagens - e também vídeo - por email e WhatsApp.

Para participar, era preciso ter feito um cadastro prévio no site do TikTok. As vagas para todos os dias acabaram em cinco dias. Mas ainda é possível tentar a sorte entrando na fila de espera.

Menores de 18 anos não podem participar, e o primo de Gabriel, Nicolas Viana, tentou convencer os fotógrafos a abrir exceção. Nada feito.

— Achei que podia ser engraçado. Queria que algum amigo visse minha foto no telão do stand — disse o rapaz.

Pois é: quem autoriza ainda pode ter sua imagem projetada no telão no lounge do TikTok, para todo mundo que está no gramado, nos arredores, ver. A engenheira química Maria Eduarda Magalhães, de 24 anos, e o namorado, Iuri Morat, resolveram testar.

— Aqui é muito cheio, então ter uma pessoa para tirar sua foto, nas melhores posições, é ótimo — disse Maria Eduarda. — Ainda sou crua nesse lance de foto, mas acho que ficou legal. O fotógrafo ficou falando para eu curtir, para fazermos fotos espontâneas.

Mas e quem não conseguiu um paparazzo, como pode ter fotos legais? Thais Regina dá dicas.

— É melhor fotografar a partir das 15h30, porque, com sol a pino, aparecem sombras. E procure lugares que tenham ativações do Rock in Rio, para marcar que esteve no festival. E tente agir naturalmente, se solte.

