A- A+

Rock in Rio Travis Scott deve apresentar no Rock in Rio canção que lembra trágico show que deixou 10 mortos há 3 "Estou sempre pensando naquilo. Aqueles fãs eram minha família", disse música em entrevista

Destaque do primeiro dia do Rock in Rio 2024, Travis Scott, um dos grandes nomes do trap mundial, fecha o Palco Mundo nesta sexta-feira (13).

O show acontece quase três anos após uma apresentação que marcou de forma trágica a trajetória do artista.

No dia 5 de novembro de 2021, Travis Scott subiu ao palco do Festival Astroworld, em Houston, no Texas, para um show diante de 50 mil pessoas.

Assim que a apresentação começou, parte da audiência tentou se aproximar do palco, fazendo com que vários espectadores fossem esmagados com o empurra-empurra.

Pessoas começaram a desmaiar, sofrer paradas cardiorrespiratórias e outros problemas médicos, de acordo com as autoridades locais.

Ao todo, 10 pessoas morreram, com idades entre 9 e 27 anos, além de centenas de pessoas feridas.

Destaque de seu último álbum, "Utopia", a canção "My Eyes" foi feita em homenagem aos fãs que perderam suas vidas no show.

A expectativa é que a música esteja presente na apresentação do artista após marcar presença no setlist dos últimos shows de sua turnê, inclusive no realizado em São Paulo na quarta (11).

À época, Travis se manifestou em seu perfil no Twitter afirmando estar "completamente arrasado com o que aconteceu"

. E completou: "Minhas orações vão para as famílias de todos os afetados pelo ocorrido no Festival Astroworld". Ele lidou com críticas de fãs e de autoridades que afirmaram que deveria ter interrompido seu show antes.

Após o incidente, o músico encerrou sua turnê, passando a fazer apresentações ocasionais.

Uma nova turnê só foi anunciada dois anos depois, em 2023. E foi em novembro, deste mesmo ano, que o artista deu sua primeira entrevista sobre o ocorrido.

"Estive completamente arrasado, sabe. Eu sempre penso sobre aquilo. Esses fãs eram como minha família. Você sabe, eu amo meus fãs ao máximo. Tem momentos que tudo fica mais difícil... Você apenas sente por essas pessoas. E suas famílias", disse Travis em entrevista à GQ.

Veja também

RIO DE JANEIRO Aluguel de paparazzo é novidade de sucesso no Rock in Rio 2024