ROCK IN RIO Ludmilla ameaça cancelar show no Rock In Rio por veto a estrutura de palco Apresentação da cantora seria a segunda desta noite de abertura, no Palco Mundo

Ludmilla pode não se apresentar na noite desta sexta-feira (13), no primeiro dia do Rock In Rio 2024. De acordo com a assessoria da cantora, a produção vetou uma parte do palco. O problema envolveria uma estrutura suspensa que a equipe de Ludmilla considera essencial para o show.



A produção agora estaria avaliando se é possível adaptar a apresentação, marcada para 19h, no Palco Mundo. Segundo o G1, a assessoria do Rock in Rio diz que o show está confirmado.

A assessoria da cantora relata que soube do embargo apenas na manhã desta sexta-feira (13), durante a passagem de som. De acordo com pessoas próximas à artista, a mudança comprometeria muito o show.

O show de Ludmilla traz 32 pessoas no palco, no total, incluindo banda, parte técnica e 16 bailarinos. A funkeira pretende fazer três trocas de roupa para combinar com os três momentos distintos pensados para o show: o sol, o eclipse e a lua.



Na sinopse, o sol simbolizaria a intensidade e a potência; a lua, a sensibilidade e delicadeza; e o eclipse, a convergência de forças opostas que definem sua complexidade artística e pessoal.

